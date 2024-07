International Erdogan lansează o nouă amenințare. Turcia vrea să le ofere sprijin palestinienilor







Erdogan încinge din nou spiritele și susține că ar putea intra în Israel. Astfel, Turcia și-ar oferi sprijinul pentru palestinienii implicați în conflictul din Gaza. Într-un astfel de context, fața războiului din enclavă ar putea fi complet schimbată.

Erdogan vrea să intervină în Israel

Președintele Turciei lansează o nouă amenințare și susține că țara sa ar putea intra în Israel. Recep Tayyip Erdogan nu a oferit detalii legate de tipul intervenției. Astfel, Turcia ar putea proceda precum în cazul Libiei, conform Reuters.

De la începutul războiului până în prezent, liderul turc a criticat aspru ofensiva lansată de Israel în enclavă. Declarațiile sale au venit chiar în timpului unui discurs legat de sistemul de apărare al țării sale.

Decizia ar putea schimba fața războiului

Președintele Turciei a stârnit îngrijorare, după ce a anunțat că țara sa ar putea interveni în sprijinul palestinienilor.

„Trebuie să fim foarte puternici, astfel încât Israelul să nu poată face aceste lucruri ridicole Palestinei. La fel cum am intrat în Karabah, la fel cum am intrat în Libia, am putea face acelaşi lucru cu ei”, a spus acesta.

De asemenea, în orașul său natal, liderul turc a precizat că Turcia trebuie să rămână „puternică”.

„Nu există niciun motiv pentru care să nu putem face acest lucru.Trebuie să fim puternici, astfel încât să putem lua aceste măsuri.”, a adăugat el.

Erdogan vrea să le ofere sprijin palestinienilor

În urma acestor declarații, cei din partidul AK au primit mai multe solicitări pentru a lămuri situația, însă aceștia nu au dat un răspuns oficial. În plus, nici Israelul nu a reacționat la comentariile îngrijorătoare venite din partea lui Erdogan.

Preşedintele Turciei s-a referit la evenimentele din anul 2020. În anul respectiv, țara sa a trimis militari în Libia.

Totodată, Turcia nu a recunoscut implicarea în acțiunile derulate de Azerbaidjanul din Nagorno-Karabah.