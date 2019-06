Neymar e pe făraș. PSG s-a săturat de vedetisme

Preşedintele lui PSG, Nasser Al-Kheilaifi (din Qatar), şi-a avertizat jucătorii că nu va mai tolera un comportament iresponsabil şi le-a cerut să muncească mai mult, astfel uşa clubului este deschisă, declaraţii care sunt considerate de presa franceză ca un preambul privind despărţirea de vedeta braziliană Neymar.





Internaţionalul brazilian s-a alăturat lui PSG în august 2017, în schimbul sumei record de 222 milioane euro plătită lui Barcelona. În sezonul 2018/2019, din cauza accidentărilor, Neymar a jucat doar 17 meciuri în Ligue 1 şi a marcat 15 goluri.

L'Equipe susţine că PSG intenţionează să-l vândă pe Neymar, 27 ani, dacă va primi o ofertă substanţială. Brazilianul nu s-a acomodat total la noul său club şi le-a spusa rudelor sale că are dificultăţi în Franţa, înainte de a fi acuzat că a violat o femeie la un hotel din Paris, în luna mai.

Al-Khelaifi este nemulţumit de prestaţia echipei în ultimul sezon şi a avut un mesaj clar către echipă: ''Jucătorii trebuie să fie mai responsabili decât înainte. Lucrurile trebuie să se schimbe. Ei trebuie să facă mai mult şi să muncească mai tare. Nu sunt aici pentru propriul amuzament. Dacă nu sunt de acord, uşa este deschisă. Ciao! Nu mai vreau fiţe de vedete''.

PSG a cucerit din nou titlul în acest sezon, dar a ieşit din optimi în Liga Campionilor şi nu s-a impus în cupele interne.

Brazilianul Leonardo revine după o pauză de şase ani ca director sportiv la PSG, în locul lui Antero Henrique, şi are deja toată încrederea lui Al-Khelaifi: ''Am realizat că schimbările erau fost esenţiale. Altfel, nu am fi ajuns nicăieri. Leonardo va avea putere absolută pe plan sportiv. El are toată încrederea mea. Autoritatea lui naturală va fi bună pentru toată lumea, în special pentru jucători''.

