Taxele pentru eliberarea permiselor și a certificatelor de înmatriculare auto nu se mai plătesc de astăzi în numerar, la ghișeu, ci doar într-un cont special.

Multe persoane care au venit în această dimineață la Direcția Permise și Înmatriculări din Pipera nu știau de această modificare și au fost surprinși.

Mulți dintre ei au plătit simplu direct de pe telefonul mobil.

Ce părerea au bucureștenii despre această situație

La sediul din Pipera, părerile au fost împărțite, iar șoferii mai puțin obișnuiți cu aplicațiile digitale au spus că era mai bine înainte, cu plata direct la ghișeu.

„Mi se pare destul de neplăcut, pentru că multe persoane au venit aici și s-au întors la bancă ca să plătească. Adică mi-au spus, m-au întrebat și la intrare dacă am plătit; din fericire, eu m-am interesat, am intrat pe site și am observat, dar e destul de greu”, a spus unul dintre cei care au plătit această taxă.

Oamenii au fost luați prin surprindere

„Se procesează destul de greu, pentru că am plătit de pe aplicație pe care o am, de pe telefon, și banca nu a putut să îmi ofere informația dacă s-a făcut transferul.

Iar eu am venit aici și există riscul ca plata să nu fie procesat”, a mai spus bărbatul.

„Nu știam, am văzut acum afișul și achit online acum. Trebuie să îmi introduc datele personal, CNP, detaliile cardului și instituția unde se virează banii”, a afirmat persoana de la ghișeu.

Explicația Direcției Permise și Înmatriculări

Rodica Popescu, purtător de cuvânt Direcția Permise și Înmatriculări a explicat cum se poate plăti online.

„ Sunt mai multe modalități. Virament, mijloace de plată online, sistemul național electronic de plată online prin ghișeul.ro, mandat poștal, alte mijloace de plată prevăzute de lege și, în viitor, sunt inițiate demersuri pentru montarea la sediile serviciilor publice comunitare de POS-uri”, a explicat Rodica Popescu.

Taxele pentru plăcuțe de înmatriculare și numere preferențiale se plătesc în continuare la ghișeu.#HUN/asalar, potrivit Radio România Actualități.