News Alert. Atac armat la o școală din Rusia. Un copil ar fi murit, iar alți nouă sunt răniți. Atacatorul s-ar fi sinucis

Un elev și un agent de pază de la o școală dintr-o localitate din Rusia, Izhevsk, ar fi fost uciși într-un atac armat. De asemenea alți nouă elevi ar fi fost răniți de împușcături, conform primelor informații. Elevii au reușit să se adăpostească într-un birou, unde s-au baricadat de frica atacatorului.

Postul de televiziune Nexta, relatează că mai multe împușcături au fost auzite, în această dimineață la Școala nr. 88 din localitatea Izhvesk.

Conform primelor informații, în cele din urmă acesta s-ar fi sinucis, la rându-i.

⚡️#Russian Telegram channels report that the gunman who attacked the school shot himself. The number of injured children has risen to 9. pic.twitter.com/2BTCcNuYk6

— NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022