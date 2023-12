Exclusiv. New Orleans, orașul unde s-a născut jazz-ul, dar și legendele despre voodoo, vampiri și fantome

Am avut șansa să vizitez recent New Orleans, Evenimentul Zilei fiind dealtfel singura publicație din România invitată de către oficialitățile locale prin intermediul New Orleans &Company. Orașul este renumit pentru trecutul său tumultos, plin de legende despre voodoo, vampiri, fantome și vrăjitoare, dar considerat și locul de naștere al jazz-ului sau orașul cu o bucătărie greu de egalat de către alte destinații americane.