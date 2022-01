„Nevaccinatul” Djokovic stârnește un scandal imens la Australian Open: O bătaie de joc!

De ce și-a petrecut Novak Djokovic ultimele luni evitând un răspuns direct cu privire la faptul dacă va juca Australian Open din acest an, un turneu pe care l-a câștigat de nouă ori printre cele 20 de titluri de Grand Slam, care au egalat record? Pentru că, se pare, el căuta o scutire medicală de obligația de vaccinare pentru a intra în statul australian Victoria. Și marți, a înțeles, anunțând prin Instagram că se îndreaptă spre Down Under.