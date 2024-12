Monden Netflix vine cu surpriza lunii decembrie. Un film în care mulți români se regăsesc







Filmul „Anul Nou care n-a fost”, scris şi regizat de Bogdan Mureşanu, apare pe platforma de streaming Netflix în apropierea Crăciunului, mai exact pe 22 decembrie. Această peliculă este o tragicomedie a cărei acţiune se desfăşoară într-o singură zi, înaintea Revoluţiei din 1989.

„Anul Nou care n-a fost” apare pe Netflix

Pesonajele încearcă să aibă parte de normalitate, siguranţă, iubire, libertate şi sens, într-o lume absurdă, alimentată de frică. Filmul a avut premiera pe 24 septembrie în cinematografe și i-a impresionat pe criticii de film și pe cineaști.

Filmul a fost unul dintre cele mai premiate producţii autohtone la Festivalul de Film de la Veneţia, unde a fost recompensat cu patru distincţii. A câştigat Premiul FIPRESCI - oferit de juriul Federaţiei Internaţionale a Criticilor de Film. A obţinut şi Premiul Bisato d’Oro al criticilor independenţi, pentru Cel mai bun scenariu.

Filmul a câștigat numeroase premii

Pelicula a câștigat Cel mai bun film din secţiunea Orizzonti şi Premiul Authors under 40 Award - menţiune specială pentru imagine, acordat directoarei de imagine Boroka Biro. În „Anul nou care n-a fost” joacă Adrian Văncică, Iulian Postelnicu, Emilia Dobrin, Mihai Călin, Nicoleta Hâncu, Andrei Miercure, Manuela Hărăbor, Ioana Flora şi Ada Galeş.

Publicul a fost impresionat

„Foarte bun filmul. Caruselul neostoit al istoriei. O gradație spre un crescendo halucinant. Actori extraordinari: Emilia Dobrin, Nicoleta Hâncu, Postelnicu, Văncică etc. Senzația acută că retrăiești acei ani ai fricii și neliniștii. O trecere rapidă de la o poveste la alta, în contorsiunile rapide ale istoriei”, a spus o persoană care a văzut filmul.

„Excepțional!Emoții foarte puternice,de mult timp nu am fost atât de impresionată de un film,poate niciodată.Pentru cei ce am trăit ca tineri și adulți acea perioadă este un remember dureros,pentru cei născuți după ar trebui să fie mai mult decât o lecție de istorie,o lecție de viață.Așa am trăit și am supraviețuit,fiecare cum am putut.Regie de înaltă clasă,imagini excepționale,fond sonor care el însuși spune o poveste.Totul la superlativ!”, a spus un alt cineast.