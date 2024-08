Monden Netflix, lansările lunii septembrie: Drame, documentare și comedii







Netflix anunță un număr impresionant de filme și seriale pentru abonați. De la drame, documentare și comedii, la cele mai captivante thrillere. Mai jos vă prezentăm lista cu lansări din septembrie.

Septembrie se anunță a fi o lună interesantă deoarece Netflix are tolba plină cu filme noi, dar și noi sezoane din câteva seriale remarcabile. Cu siguranță vor fi fi pe placul tuturor deoarece varietatea de filme va captiva cu siguranță atenția abonaților.

Un film care promite este „The Perfect Couple”, care va avea lansarea pe data de 5 septembrie. Nicole Kidman interpretează rolul lui Greer Garrison Winbury, un romancier faimos cu o viață perfectă aparentă. Totul va fi dat peste cap atunci când apare un cadavru misterios apare în apropierea nunții fiului ei.

Un alt fim pregătit de lansare pe data de 13 septembrie este „Uglies”. Filmul easte adaptat după romanul bestseller al lui Scott Westerfeld, și explorează o societate distopică în care operațiile estetice sunt obligatorii pentru toți tinerii la vârsta de 16 ani. Este un film care arată realitate a unei societăți utopice. Povestea este o adolescentă entuziasmată de transformarea ei într-o fată „drăguță”. Așadar, nu-l ratați!

„Monștri: Povestea lui Lyle și Erik Menendez” va fi lansat pe data de 19 septembrie. După marele succes al seriei „Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story” , antologia se întoarce cu un nou caz șocant despre trecutul întunecat al unei familii aparent perfecte.

Alte lansări pe Netflix începând cu luna septembrie

„Apollo 13: Mission Survival” va fi lansat pe platforma Netflix pe data de 5 septembrie 2024. De asemena, tot în septembrie va fi lansat documentarul „Cealaltă latură a sportului: Hope Solo”, despre cariera tumultoasă a unui portar celebru din fotbalul feminin. Lansarea va avea loc pe data de 3 septembrie.

De asemenea mai puteți viziona: Last One Standing: Sezonul 3, Outlast: At the End of Our Lives: Sezonul 2, Un cuplu perfect, Selling Sunset: Sezonul 8, Jack Whitehall: Paternitate cu tatăl meu, The Circle Game: Statele Unite : Sezonul 7, The Big Fish,

Emily in Paris: Sezonul 4 Partea 2 va fi lansat pe 12 septembrie

Netflix va mai lansa pe tot parcursul lunii septembrie următoarele seriale: Midnight at the Pera Palace: Sezonul 2, pe data de 12 septembrie, Le Choc des Toques, pe 17 septembrie, Envieuse, The Queen of Villains, Twilight of the Gods, Nobody Wants This, KLASS 95: Puterea frumuseții, We All Want to Be Saved: Sezonul 2, Los Reyes de Oriente, The Great Indian Kapil Show: Sezonul 2.

Filmele care vor intra pe platforma de streaming din septembrie 2024:

Disco, Ibiza, Locomía va fi lansat pe data de 06 septembrie, Rebel Ridge pe data de 06, Boxer, Technoboys, Profession Ceinture Noire, Sector 36, His Three Daughters, Rebeliunea, Rez Ball, Divorce: NEXT, Bangkok Breaking: Raiul și iadul.

Pentru iubitorii de documentare Netflix va lansa: O rețea mortală: Victimele din Zona Divas pe data de 05 septembrie, Ángel Di María: Atacul de pe zid, Into the Fire: The Lost Girl, What's Next?, Will & Harper,

Iar pentru copii vor fi lansate: Hot Wheels Let's Race: Sezonul 2, Les Chansons de CoComelon: Sezonul 11, potrivit platformei de streaming.