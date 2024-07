Monden Netflix, serialul care face senzație. Toată lumea vorbește despre el







România. Au apărut pe Netflix videoclipuri din culisele celui de-al cincilea şi ultimul sezon al serialului său „Strange Things”. Fanii pot vedea cum se descurcă actorii Nell Fisher ("Evil Dead Rise"), Alex Breaux ("Waco: The Aftermath") şi Jake Connelly pe platourile de filmare.

„Stranger Thins”, serialul care face furori pe Netflix

Acțiunea serialului „Stranger Things” se desfăşoară în oraşul aparent normal din Hawkins, Indiana, din Midwest. După ce un băiat dispare pur şi simplu fără urmă, prietenii și familia încearcă să afle ce s-a întâmplat. Dispariția lui este legată de mai multe experimente guvernamentale secrete, dar și de o poartă secretă care te duce în altă lume.

Primul sezon al serialului, creat de Fraţii Duffer, a fost lansat în iulie 2016 şi a devenit cunscut în toată lumea. Cel de-al patrulea sezon a generat peste 140,7 milioane de vizualizări la nivel global. În fiecare sezon se găsesc elemente de cultură pop din acest deceniu, printre care vafele Eggo şi New Coke. În serial se aude și celebra melodie Running Up That Hill a lui Kate Bush, al cărei număr de difuzări pe Spotify a crescut enorm, intrând în top 10 pe Billboard Hot 100 pentru prima dată în 38 de ani de la lansare.

A câștigat peste 70 de premii la nivel mondial

Serialul a câștigat peste 70 de premii la nivel mondial, inclusiv premii Emmy şi Screen Actors Guild pentru Cea mai bună distribuţie într-un serial dramatic şi a fost nominalizat la peste alte 230 de premii. Fanii din toată lumea se adună sau vorbesc pe rețelele de socializare pe 6 noiembrie despre „Stranger Things”.

Sezonul 5 este diferit

Sezonul 5 nu este la fel de lung ca sezonul 4, care are o durată de aproximativ 13 ore. Cu toate acestea, el deja se bucură de un succes formidabil.„Nu cred că va fi la fel de lung„, a spus Matt Duffer. „Cred că oamenii vor înțelege despre ce vorbesc când vor vedea finalul acestui sezon. E ca și cum am pleca pur și simplu”, potrivit Variety.