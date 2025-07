Monden Netflix România lansează cel mai așteptat film pe 18 iulie. Fenomene bizare într-un scenariu care reflectă realitatea







Platforma Netflix România aduce începând cu 18 iulie 2025 un nou film coreean original intitulat „Wall to Wall”, o producție de tip thriller psihologic regizată de Kim Tae-joon. Filmul urmărește povestea unui bărbat care își achiziționează un apartament și se confruntă cu o serie de fenomene bizare și tensionate care îi transformă visul în coșmar.

„Wall to Wall” a fost anunțat oficial pe platformele internaționale de profil, precum What's on Netflix și JustWatch, și va fi disponibil în aceeași zi în mai multe țări, inclusiv în România.

Intriga filmului: când intimitatea devine prizonierat

Povestea îl are în prim-plan pe Woo-sung, un bărbat care investește toate economiile familiei pentru a cumpăra un apartament într-un complex rezidențial. În ciuda efortului financiar considerabil, începutul noului său capitol de viață este rapid marcat de tulburări inexplicabile.

Potrivit descrierii oficiale furnizate de Netflix, personajul principal devine victima unor zgomote deranjante și continue venite de la vecinii săi.

De la simple bătăi în perete și sunete ciudate, până la interacțiuni bizare cu locatarii blocului, Woo-sung descoperă o realitate sufocantă, în care intimitatea devine imposibilă, iar izolarea se transformă în teroare psihologică.

Titlul original al filmului, „84 Square Meters”, reflectă chiar spațiul mic în care are loc întreaga acțiune, accentuând senzația de claustrofobie. Regizorul Kim Tae-joon explorează anxietățile vieții moderne în mediul urban și efectele alienării sociale într-o societate bazată pe competiție și performanță.

Distribuția: nume cunoscute în cinematografia sud-coreeană

Rolul principal este interpretat de Kang Ha-neul, un actor recunoscut pentru aparițiile sale în producții populare precum When the Camellia Blooms și sezoanele recente ale seriei Squid Game. Prestația sa în Wall to Wall este anticipată de critici ca fiind una de referință în genul thriller psihologic.

Alături de el, în distribuție apar:

Yeom Hye-ran , o actriță cu experiență în seriale de succes precum The Glory și Mask Girl;

Seo Hyun-woo, cunoscut pentru roluri în filme cu tentă psihologică, care interpretează un vecin misterios implicat în evoluția dramatică a poveștii.

Această combinație de actori cu experiență în producții de suspans contribuie la consolidarea atmosferei tensionate a filmului.

Regia: Kim Tae-joon revine cu un nou thriller după succesul „Unlocked”

Regizorul Kim Tae-joon este cunoscut pentru abordarea atentă a tensiunilor psihologice în filmele sale. După succesul obținut cu Unlocked, un alt thriller de succes disponibil pe Netflix, Kim propune cu Wall to Wall o nouă incursiune în lumea fricii cotidiene, fără recurs la efecte speciale excesive sau scene de acțiune violentă.

Filmul este produs de MIZFILM, o casă de producție sud-coreeană implicată în numeroase proiecte pentru piața de streaming, și are o durată estimată de aproximativ 120 de minute.

Lansarea globală: 18 iulie 2025

Netflix a anunțat că Wall to Wall va avea premiera globală pe 18 iulie 2025, fiind disponibil pe toate versiunile regionale ale platformei, inclusiv Netflix România. Filmul este încadrat în categoria „thriller psihologic”, cu clasificare de vârstă ce urmează să fie comunicată oficial.

Trailerul oficial a fost publicat recent pe canalul de YouTube al Netflix, iar primele reacții ale publicului indică o așteptare pozitivă, în special din partea fanilor serialelor coreene și a genului thriller domestic.

Tematică și relevanță socială

Wall to Wall aduce în prim-plan mai multe teme relevante pentru societatea urbană actuală: izolarea în mediile de locuit compacte, presiunea economică, neîncrederea între vecini și fragilitatea sănătății mentale în lipsa conexiunilor reale. Regizorul explorează nu doar spațiul fizic limitat al apartamentului, ci și spațiul interior al personajului principal, treptat invadat de anxietate, suspiciune și teamă.

Dincolo de firul narativ, filmul poate fi citit ca o alegorie a prizonieratului modern într-o societate urbană hipercompetitivă, unde siguranța locuinței nu mai garantează confortul psihologic.

Publicul-țintă: fanii thrillerelor coreene și ai dramelor sociale

Wall to Wall se adresează în special publicului pasionat de producții coreene care explorează teme psihologice profunde. Fanii filmelor precum Forgotten, The Call sau Door Lock vor regăsi în această producție aceleași ingrediente: tensiune crescută gradual, ambiguitate morală și un final care promite să lase o impresie puternică.

Prezența lui Kang Ha-neul în rolul principal este un element de atracție majoră, în contextul popularității crescute a actorilor sud-coreeni în producțiile internaționale de pe Netflix.