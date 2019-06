Netflix renunţă la serialul 'The Office' care va fi difuzat în exclusivitate de noua platformă a NBCUniversal

Serialul 'The Office' va ieşi din catalogul Netflix. Din 2021 va fi emis de o platformă digitală pregătită de NBCUniversal





Sitcomul 'The Office' (La birou) va ieşi din catalogul Netflix iar din 2021 va fi emis în exclusivitate de noua platformă digitală pe care o pregăteşte NBCUniversal, relatează EFE. "Suntem trişti să anunţăm că NBC a decis să retragă 'The Office' pentru a-l difuza pe propria platformă de 'streaming'", a informat marţi grupul Netflix USA pe contul său de Twitter. Grupul a anunţat însă că fanii vor putea face "maratoane" ale serialului pe care îl vor putea viziona "fără reclame" pe Netflix până în ianuarie 2021. ''The Office' a devenit un punct de reper esenţial în cultura populară iar relevanţa sa continuă să crească într-un moment în care fanii au mai multe opţiuni de divertisment ca oricând", a declarat marţi Bonnie Hammer, preşedinta pentru conţinuturi digitale a NBCUniversal, într-un comunicat citat de mass-media americane. Serialul popularizat de Steve Carell, cu 9 sezoane emise original între 2005 şi 2013 de postul NBC, a devenit unul dintre conţinuturile vedetă ale Netflix iar numărul fanilor săi este în continuă creştere. Bazat pe serialul britanic omonim, creat de Ricky Gervais, 'The Office' prezintă viaţa de zi cu zi, absurdă, ridicolă şi hilară a angajaţilor unei firme de hârtie din Scranton (Pennsylvania,SUA) folosind stilul de fals documentar ('mockumentary'). Alături de Carell, 'The Office' a impulsionat cariera unui mare număr de actori, precum John Krasinski, Jenna Fischer, Rainn Wilson, Ed Helms, Ellie Kemper, Mindy Kaling sau B.J. Novak. Prin intrarea tot mai multor companii audio-vizuale în afacerea de 'streaming', Netflix ar putea pierde unele dintre serialele sale cele mai emblematice. De exemplu, ar putea pierde pe viitor popularul serial 'Friends' (Prietenii tăi). Serialul va putea fi urmărit doar până la sfârşitul anului 2019, după ce Neflix a decis să plătească 100 de milioane de dolari studioului Warner pentru a păstra sitcomul pe parcursul acestui an.

