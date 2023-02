Neo-marxiștii vor să reglementeze ceea ce poți mânca, cât de des conduci și mărimea casei tale

Economia planificată se bucură de o nouă renaștere. Susținătorii protecției climei și anticapitaliștii/neo-marxiștii cer ca capitalismul să fie abolit și înlocuit cu o economie planificată. Altfel, susțin ei, omenirea nu are nicio șansă de supraviețuire.

În Germania, o carte intitulată Das Ende des Kapitalismus (Sfârșitul Capitalismului) este un bestseller, iar autoarea ei, Ulrike Hermann, a devenit invitată cu regularitate la toate talk-show-urile. Ea promovează în mod deschis o economie planificată, deși aceasta a eșuat deja o dată în Germania – la fel ca peste tot unde s-a încercat. Istoricul și sociologul Rainer Zitelmann, autorul cărții În apărarea Capitalismului, aflată în curs de publicare a combătut această abordare neo-marxistă.

Spre deosebire de socialismul clasic, într-o economie planificată, companiile nu sunt naționalizate, ci li se permite să rămână în mâini private. Dar statul este cel care specifică exact ce și cât se produce.

Fără mașini și avioane

Potrivit viziunii neo-marxiste, nu ar mai exista zboruri și nici autovehicule private. Statul ar determina aproape fiecare aspect al vieții de zi cu zi – de exemplu, nu ar mai exista case unifamiliale și nimeni nu ar avea voie să dețină o a doua casă. Construcțiile noi ar fi interzise, deoarece sunt dăunătoare pentru mediu. În schimb, terenurile existente ar fi distribuite „în mod echitabil”, statul urmând să decidă cât spațiu este potrivit pentru fiecare individ. Iar consumul de carne ar fi permis doar ca o excepție, deoarece producția de carne este dăunătoare pentru climă.

În general, oamenii nu ar trebui să mănânce atât de mult: 2.500 de calorii pe zi sunt suficiente, spune Herrmann, care propune un consum zilnic de 500 de grame de fructe și legume, 232 de grame de cereale integrale sau orez, 13 grame de ouă și 7 grame de carne de porc.

„La prima vedere, acest meniu poate părea cam sărac, dar germanii ar fi mult mai sănătoși dacă și-ar schimba obiceiurile alimentare”, asigură acest critic al capitalismului din Germania. Și cum oamenii ar fi egali, ar fi și fericiți: „Raționalizarea sună neplăcut. Dar poate că viața ar fi chiar mai plăcută decât este astăzi, pentru că dreptatea îi face pe oameni fericiți”.

Astfel de idei nu sunt deloc noi. Popularul critic canadian al capitalismului și al globalizării, Naomi Klein, recunoaște că inițial nu a avut un interes deosebit pentru schimbările climatice. Apoi, în 2014, ea a scris un volum de 500 de pagini intitulat This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate.

De ce a devenit brusc atât de interesată?

Ei bine, înainte de a scrie această carte, principalul interes al lui Klein a fost lupta împotriva comerțului liber și a globalizării. Acestă carte confirmă faptul că cel mai important obiectiv al anticapitaliștilor precum Herrmann și Klein nu este îmbunătățirea mediului sau găsirea de soluții pentru schimbările climatice. Adevăratul lor scop este de a elimina capitalismul și de a instaura o economie planificată, condusă de stat.

În realitate, acest lucru ar implica abolirea proprietății private, chiar dacă, din punct de vedere tehnic, drepturile de proprietate continuă să existe. Pentru că tot ceea ce ar rămâne ar fi titlul legal formal de proprietate. „Antreprenorul” ar fi în continuare proprietarul fabricii sale, dar ceea ce și cât produce ar fi decis doar de către stat. El ar deveni un manager angajat al statului.

Cea mai mare greșeală pe care au făcut-o întotdeauna susținătorii economiei planificate a fost aceea de a crede în iluzia că o ordine economică poate fi planificată pe hârtie; că o autoritate poate sta la un birou și poate veni cu ordinea economică ideală. Tot ce ar mai rămâne de făcut ar fi să convingă suficienți politicieni să implementeze ordinea economică în lumea reală. Poate părea crud, dar și Khmerii Roșii din Cambodgia au gândit la fel.

Khmerii Roșii primii care au încercat așa ceva

Cel mai radical experiment socialist din istorie, care a avut loc în Cambodgia la mijlocul și sfârșitul anilor 1970, a fost conceput inițial în universitățile din Paris. Acest experiment, pe care liderul khmerilor roșii Pol Pot (denumit și „Fratele 1″) l-a numit “Super Marele Salt Înainte”, în onoarea Marelui Salt Înainte al lui Mao, este cel mai revelator deoarece oferă o demonstrație extremă a credinței că o societate poate fi construită în mod artificial pe planșă.

Astăzi, se afirmă adesea că Pol Pot și tovarășii săi au vrut să implementeze o formă puritană de „comunism primitiv”, iar regimul lor este descris ca o manifestare a iraționalității fără limite. De fapt, acest lucru este departe de adevăr. Liderii Khmerilor Roșii erau intelectuali din familii onorabile, care studiaseră la Paris și erau membri ai Partidului Comunist Francez. Două dintre “creierele” mișcării, Khieu Samphan și Hu Nim, au scris disertații marxiste și maoiste la Paris. De fapt, elita intelectuală care studiase la Paris a ocupat aproape toate pozițiile de conducere ale guvernului după preluarea puterii.

Aceștia elaboraseră un plan detaliat pe patru ani, care enumera toate produsele de care țara avea nevoie cu lux de amănunte (ace, foarfece, brichete, căni, piepteni etc.). Nivelul de specificitate era extrem de neobișnuit, chiar și pentru o economie planificată.

Planificare eșuată

Partidul kmerilor roșii, scrie sociologul Daniel Bultmann în analiza sa, „a planificat viața populației ca pe o planșă de desen, încadrându-i în spații și nevoi prestabilite”. Pretutindeni, sisteme de irigații gigantice și câmpuri urmau să fie construite după un model uniform, rectiliniu. Toate regiunile au fost supuse acelorași obiective, deoarece partidul credea că condițiile standardizate în câmpuri de exact aceeași dimensiune vor produce, de asemenea, randamente standardizate. Cu noul sistem de irigații și câmpurile de orez în tablă de șah, natura urma să fie pusă în slujba realității utopice a unei ordini complet colectiviste care elimina inegalitatea din prima zi.

Cu toate acestea, dispunerea barajelor de irigații în pătrate egale cu câmpuri la fel de pătrate în centrul lor a dus la inundații frecvente, deoarece sistemul ignora total fluxurile naturale de apă, iar 80% din sistemele de irigații nu au funcționat – la fel cum nu au funcționat nici micile furnale țărămești în Marele Salt Înainte al lui Mao.

De-a lungul istoriei, capitalismul a evoluat, la fel cum au evoluat și limbile. Limbile nu au fost inventate, construite și concepute, ci sunt rezultatul unor procese spontane necontrolate. Deși Esperanto, denumită pe bună dreptate „limbă planificată”, a fost inventată încă din 1887, ea nu a reușit deloc să se impună ca cea mai răspândită limbă străină vorbită în lume, așa cum se așteptau inventatorii săi. Nu are rost să discutăm în detaliu idei neo-marxiste, precum cele ale lui Herrmann sau Klein, deoarece întreaga abordare constructivistă – adică ideea că un autor poate „visa” un sistem economic în capul său sau pe hârtie – este greșită.