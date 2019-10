”Din datele noastre, IPJ Constanța a primit astfel de veste pentru aproximativ 10-15% din efectivele operative. Bătaie de joc la adresa polițiștilor operativi. Pentru ca umilirea să fie totală, s-au distribuit ‘în paritate’ între urban și rural după care a venit și bomboana de pe colivă acestui mare….fâs: cine stabilește și hotărăște cine primește și cine nu primește vestă. Calăii care subfinanțează sistemul de ordine și siguranță publică împart viața și moartea.

Din păcate, oameni (?????) care conduc destinele țării, împăcați cu ideea că ei nu mai pot ieși din mocirla în care se scaldă,, aplică un principiu specific lor: după mine, potopul”, potrivit SNPPC Constanța. Astfel, reprezentanții sindicatului au adresat o întrebare ministrului Carmen Dan, legată de criteriile în baza cărora un polițist poate fi selectat pentru a primi o vestă antiînjunghiere ?

”Efectele acestei noi brambureli vor fi următoarele: polițistul cu vestă este sacrificat și trimis la intervenție că porcul la tăiere, având în vedere că celălat coleg NU are vestă. Concluzii: confort psihic diminuat, relație tensionată cu șefii și colegul care, neavând vestă, va evita să se expună la un eventual măcel. Polițistul care nu are vestă: sacrificat și trimis la intervenție că porcul la tăiere, având în vedere că NU am vestă.

Concluzii: confort psihic diminuat, relație tensionată cu șefii și colegul care a primit vestă. Acest coleg va avea (cel mai probabil) pretenția că celălalt coleg (care are vestă) să se expună la un eventual măcel”, se mai arată în comunicatul de presă, conform Replicaonline.

