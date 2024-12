Sport Nemțoaica Andrea Petkovic o pune la punct pe Simona Halep: Este singurul lucru pe care l-a avut







Simona Halep a fost unul dintre principalii critici atât ai cazului Iga Swiatek, cât și ai cazului Jannik Sinner, iar Andrea Petkovic, în cel mai recent episod al Rennae Stubbs Tennis Podcast, a ripostat atacând-o pe tenismena româncă.

Petkovic: Halep acționează în principal din furie

Andrea Petkovic a spus că Halep acționează în principal din furie și nu este foarte rațională în ceea ce spune.

Ea a spus că există această abordare de genul „vai de mine” care nu este chiar credibilă.

Stubbs însăși a adăugat că, dacă Halep ar fi știut de unde provine contaminarea, și ea ar fi primit tratamentul pe care se pare că l-au primit Swiatek și Sinner.

Și Stubbs consideră că Halep acționează din cauza emoțiilor

„Este supărată. Acționează din cauza emoțiilor. Nu ia decizii raționale și poți simți cum se schimbă puțin vântul în favoarea ei. Cred că singurul lucru pe care Simona l-a avut în tot acest timp a fost simpatia.

Oamenii au fost cu adevărat de partea ei și acum s-a întors împotriva ei doar pentru că nu a renunțat. Dacă aș fi fost în situația ei, nu știu dacă aș fi putut renunța nici eu,” a spus Stubbs

„Nici eu nu aș fi putut, să nu reacționez. Dacă aș simți că am fost și eu păcălită, nu aș da vina pe jucător. Voi da vina pe sistem. Aș arunca-o pe ITIA. Voi da vina pe WADA.

Aș arunca vina pe toată lumea, cu excepția jucătoarei. Ea ar trebui să înțeleagă că, dacă situația s-ar schimba, nu ar vrea ca Iga să-i arunce săgeți. Asta nu înțeleg,” a adăugat Stubbs.

Swiatek a fost supusă unor critici majore de când interdicția ei a fost confirmată

„Dacă Simona ar fi știut imediat unde a fost contaminarea, ar fi făcut exact același lucru pe care l-a făcut Iga sau Jannik.” Ea ar fi încercat să scape cu cel mai mic impact posibil asupra carierei sale,” a spus Petkovic.

«Și cred că aici își pierde puțin susținătorii pentru că până acum era împotriva sistemului ea spunea: „De ce nu sunt ascultată? De ce CAS durează opt luni să îmi răspundă?” Are dreptul să vorbească despre asta pentru că de ce nu este ascultată când cariera ei este în joc. Nu mai are 20 de ani. Nu mai are 15 ani», mai spune Jannik pentru tennisuptodate.com.