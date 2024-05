Monden Nemo, Elveţia, câştigătorul Eurovision 2024, a făcut țăndări trofeul. Video







Nemo a fost favoritul juriilor naţionale din cele 37 de ţări participante la Eurovision, care i-au acordat 365 de puncte. Artistul a participat cu melodia „The Code”.

Eurovision Song Contest a fost marcat şi de tensiunile şi protestele celor care considerau că Israelul nu ar trebui să concureze. Eden Golan a reuşit să interpreteze impecabil atât în semifinală cât şi în finală, în ciuda huiduielilor şi a fluierăturilor care au tulburat momentele sale artistice. În noaptea finalei, anunţul rezultatelor juriului din Israel a fost huiduit în arenă.

Nemo, Elveţia, câştigătorul Eurovision 2024, a spart trofeul

Eurovision Song Contest, ediţia 68, organizată la Malmo, a fost câştigată de Elveţia, prin Nemo, 24 de ani, cu melodia „The Code”. Artistul a spart trofeul când l-a aşezat pe scenă., dar a primit altul în schimb.

Câştigătorul Eurovision primeşte trofeul oficial din sticlă al concursului, care are forma unui microfon clasic, cu detalii pictate. De asemenea, câştigătorul primeşte dreptul de a găzdui concursul în anul următor.

Nemo a spart premiul fragil la scurt timp după ce i-a fost înmânat, dar a primit unul nou pentru a-l înlocui.

„Nu am spart doar codul, am spart şi trofeul. Am mers până în iad și înapoi/ pentru a mă găsi pe drum/ Am spart codul/ Oh, oh, oh …”, a spus Nemo, amuzat, la conferinţa de presă de după victorie.

A fost cea mai agitată ediție de până acum

Pentru prima dată în istorie, o ţară a fost descalificată din competiţie, după ce cântăreţul şi rapperul olandez Joost Klein a fost exclus din spectacolul principal din cauza unui incident în care a fost implicată o femeie din echipa de producţie. Un protestatar a fost arestat şi mai mulţi sunt în arest, potrivit Poliţiei, în urma demonstraţiilor din jurul arenei.

Pe locul doi s-a clasat Croația, reprezentată de Baby Lasagna, cu piesa „Rim Tim Tagi Dim”, având un total de 547 de puncte. Locul al treilea i-a revenit Ucrainei, pentru care au concurat alyona alyona & Jerry Heil interpretând „Teresa & Maria” totalizând 453 de puncte.

Au urmat în clasament Franţa, reprezentată de Slimane cu melodia „Mon Amour” – 445 de puncte, Israel, cu Eden Golan și melodia „Hurricane” - 375 de puncte şi Irlanda, cu „Bambie Thug” şi piesa „Doomsday Blue” - 278 de puncte, potrivit news.ro.