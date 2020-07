Rizia Tudorache, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, a lansat o mare întrebare către Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, și Raed Arafat , șeful DSU. Problema pe care o ridică Tudorache vizează Spitalul Județean Ilfov, transformat în unitate de suport pentru pacienții depistați cu COVID-19

„Vă rugăm să ne transmiteţi ce elemente de analiză au stat la baza deciziei de a transforma Spitalul Judeţean Ilfov în spital de suport pentru pacienţii cu COVID-19? De asemenea, de ce a fost luată o decizie atât de importantă, care afectează sute de mii de locuitori ai judeţului Ilfov, de ce nu a fost consultată conducerea Consiliului Judeţean Ilfov?

Preşedintele CJ Ilfov a fost anunţat de ministrul Sănătăţii cu puţin timp înainte de a se produce rechiziţia spitalului.

Spitalul Judeţean Ilfov are doar 14 paturi ventilate, nu are secţie de boli infecţioase şi nici personal specializat în tratarea bolilor infecţioase. Astfel, aici trebuie construită secţia de la zero, ceea ce înseamnă că se putea face în orice alt spital.

Cunoscând lipsa unei secţii de boli infecţioase şi a specialiştilor pe acest profil, de ce nu aţi ales un al spital? C.J. Ilfov vă putea pune la dispoziţie unitatea medicală de la Bălăceanca, unde nu există urgenţe. Astfel, judeţul Ilfov nu ar fi rămas fără asistenţă medicală specializată, iar locuitorii care urmează tratamente de toate felurile, inclusiv în cazul unor boli grave, nu ar fi fost puşi în pericol”, transmite Rizia Tudorache, într-o scrisoare deschisă.

Vicepreședintele CJ Ilfov mai spune: „Cum este posibil ca la 4 zile de la decizia pe care aţi luat-o să nu existe, pentru bolnavii care erau trataţi în mod obişnuit la Spitalul Judeţean Ilfov, un protocol privind redirecţionarea lor către alte unităţi. Ei au nevoie să-şi continue tratamentele, astfel încât să se evite agravarea bolilor şi să nu se ajungă la pierderea de vieţi omeneşti.

De ce nu s-a făcut o campanie de presă pentru a informa locuitorii judeţului de modificările din domeniul sănătăţii? De ce nu au fost anunţaţi ilfovenii, dacă s-a decis ca anumite boli, grave sau nu, vor fi tratate, în graficele stabilite de medicii curanţi, dar în alte unităţi spitaliceşti?

Domule ministru, domnule secretar de stat, care este motivul stilului haotic în care a fost rechiziţionat Spitalul Judeţean Ilfov? Decizia are la bază neînţelegerile dintre şeful DSU, dl. Raed Arafat, şi preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, dl. Marian Petrache? Sau neînţelegerile pe care le are dl. Raed Arafat cu conducerea Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov?

Vă reamintesc faptul că Spitalul Judeţean Ilfov este singura unitate medicală de profil destinată tuturor locuitorilor judeţului, iar decizia de tranformare în spital de suport pentru pacienţii cu COVID-19 aduce un mare deserviciu suferinzilor din Ilfov.”