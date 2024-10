Nelu Tătaru judecat de colegii parlamentari. Camera Deputaților i-a ridicat imunitatea fostului ministru. Update

Update: Deputații au votat pentru ridicarea imunității parlamentare în cazul fostului ministru al Sănătății. Un număr de 177 de deputați au fost în favoarea deciziei, în vreme ce alți 12 s-au opus. A existat și un vot neutru, de abținere.

Nelu Tătaru așteaptă, la fel ca procurorii DNA, decizia Camerei Deputaților la cererea de încuviințare a perchezițiilor. Colegii fostului ministru s-a reunit în ședința de plen pentru a dezbate și vota raportul Comisiei Juridice.

Comisia Juridică a Camerei Deputaților a avizat cererea de percheziţie informatică şi domiciliară în cazul fostului ministru al Sănătății. Acesta este acuzat de luare de mită de la pacienții pe care îi îngrijea.

Deputații s-au reunit în plen pentru a lua o decizie cu privire la cererea DNA în cazul lui Nelu Tătaru. Procurorii au solicitat avizul pentru percheziții domiciliare și informaticce în cazul fostului ministru al PNL. Acesta este anchetat într-un dosar de luare de mită. Potrivit regulamentului, decizia se va adopta cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. Aceștia vor vota secret, cu bile.

Şedinţa Camerei Deputaților este condusă de preşedintele Daniel Suciu. Potrivit acestuia, subiectul Nelu Tătaru a suscitat interesul unui număr mic de parlamentari. Doar 173 de deputați, ceva mai mult de jumătate, sunt prezenți la dezbateri și la vot. În Camera Deputaților activează 330 de parlamentari.

Decizia va fi luată în baza unui raport de specialitate elaborat de Comisiai Juridică. Documentul a fost aprobat în unanimitate și propune acordarea avizului pentru încuviinţarea cererii de percheziţie informatică şi domiciliară în cazul Nelu Tătaru.

Deputatul PNL a fost prezent la ședință, însoțit de avocații săi, în număr de șase, ca să-și susțină cauza. El a declarat că este nevinovat, că nu a luat niciodată bani de la pacienţi şi că vrea să se facă dreptate.

Deputatul Tătaru. Sursa foto Inquam Photos / George Călin

Şedinţa Comisiei Juridice în cazul lui Nelu Tătaru s-a desfăşurat cu uşile închise. În fața parlamentarilor juriști au avut acces doar Nelu Tătaru și avocații săi. Anterior, însă, fostul ministru a declarat că este nevinovat. El a spus că nu a luat niciodată bani de la pacienţi şi că vrea să se facă dreptate.

„Nu vreau decât să se facă dreptate. Sunt nevinovat. Nu am primit niciun ban. Ieri am văzut prima dată dosarul. Nu am atins niciun ban, au fost nişte provocări. Nu am acceptat bani. Mai mult de 60% din timpul meu în Huşi este în spital, spitalul este casa mea, acolo consult, acolo dorm, acolo mănânc”, a spus Nelu Tătaru.