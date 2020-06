Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, vineri, la Alba Iulia, referindu-se la acordarea sporului de 500 de euro personalul medical implicat în lupta împotriva infecţiei cu virusul COVID-19, că au fost „anumite implicaţii parlamentare care au modificat aceste legi”, iar listele cu cei care primesc acest spor sunt făcute de managementul unităţilor medicale în care aceştia lucrează, informează Agerpres.

„Dincolo de nişte hotărâri de Guvern sau ordonanţe de urgenţă pe care le-am dat pe starea de urgenţă sau pe starea de alertă, au fost şi anumite implicaţii parlamentare care au modificat aceste legi, iar listele vin de la managementul acelor unităţi medicale. Noi am creat cadrul legislativ, am creat o serie de sectoare unde am avut implicare mai mare a infecţiei cu COVID, am specificat la un moment dat că toţi cei care au avut contact cu un pacient infectat cu COVID sau care au avut contact cu un suspect COVID confirmat ulterior primesc acel stimulent. Politic, poate oamenii politici pot explica mai mult”, a precizat Nelu Tătaru.

Cine va primi acest stimulent care nu este „o loterie”

Ministrul a arătat, răspunzând unor întrebări ale jurnaliştilor, că acordarea acestor sporuri nu este o „loterie”, atâta timp cât şeful de compartiment şi managerul acelei unităţi medicale cunosc fiecare persoană în parte care a fost implicată în lupta cu virusul COVID-19

“Este un spor de periculozitate care se dă efectiv pe toata perioada pandemiei, pentru toţi cei care lucrează în context de infecţie COVID. Este un spor care vine pentru ceva ce nu a mai fost, pentru ceva care este necunoscut, pentru ceva care are şi o mortalitate mare, dar şi o rată de îmbolnavire mare. Acest stimulent nu este doar pentru Suceava, este pentru tot ceea ce înseamna personal medical superior, mediu şi auxiliar implicat în lupta împotriva infecţiei COVID, pentru toate secţiile, pentru toate compartimentele care au pacienţi sau tratează pacienţi cu infecţie COVID, care investighează sau care consultă”, a declarat ministrul Sănătăţii