Gigi Becali a renunțat la serviciile lui Hemuth Duckadam, eroul Stelei din finala CCE din 1986, și pare că nu a avut recumușcări atunci când s-a descotorosit de acesta.

În tabăra rivalei Dinamo, lucrurile stau cam la fel. atunci când vine vorba despre fostele glorii ale trupei din Ștefan cel Mare. Recent, Florin Prunea a răbufnit la adresa finanțatorilor de la FCSB și Dinamo, după ce aceștia au umilit glorii precum Helmuth Duckadam, Dănuț Lupu (foto, centru) sau Ionel Dănciulescu.

Fostul portar al naționalei e de părere că Ionuț Negoiță a vrut să-l umilească pe Lupu. Concret, Prunea a dezvăluit salariul pe care Lupu îl primea de la Negoiță, ultima dată când făcea parte din organigrama clubului.

„Au vrut să mă umilească. Atunci, când s-a zis să nu mă ia pe mine și pe Dănciulescu în cantonament. Atunci l-am sunat și am avut o discuție, mai așa… cu el. I-am zis: ”Tu nu mă umilești pe mine, nimeni nu m-a umilit”.

Apoi, a revenit cu un telefon, că: Domne, că am greșit. După, am zis cu Danciu să mergem, că după ce o să zică lumea.

Am vorbit cu Lupu, săracul: ”Domne, m-au umilit. Mi-au dat salariul 15 milioane”. Am rămas perplex. Mi-a părut rău. Nu mai e la Dinamo. Danciu are salariul mic. Are o mie și ceva de euro.

Mai are contract până pe 30. Le-am zis suporterilor. Dacă pleacă și Dănciulescu, s-a terminat, ce legătură mai aveți cu Dinamo”, a spus Florin Prunea, la Digi Sport.

„Când am văzut de Duckadam, am urmărit emisiunea în direct la voi, îmi venea să intru în televizor. Nu ai cum să-l umilești așa. Eram siderat de ceea ce s-a întâmplat în acea seară.

Domnul Duckadam este un om extraordinar. Pe afară, când te duci, toată lumea întreabă de Duckadam”, a mai spus Prunea, potrivit sursei citate.