De doi ani de zile, Ionuț Negoiță încearcă din răsputeri să vândă Dinamo, dar în zadar. Clubul din Ștefan cel Mare s-a dovedit a fi o presiune mult prea mare pentru omul de afaceri, însă pe care i-ar fi putut lua-o un șeic.

Un șeic din Emirate a venit în România să negocieze cu Ionuț Negoiță preluarea clubului, a dezvăluit Adrian Mutu. Cele două părți nu au mai bătut palma, asta pentru că patronul „câinilor” a avut o atitudine care i-a displăcut arabului.

„Chiar acum câteva luni, de aici, din Emirate, a venit o persoană super importantă și potentă financiar. A fost o întâlnire aranjată personal de mine, cu Negoiță, însă comportamentul lui față de acea persoană a fost total neprofesional și nu a mai fost interesat nici măcar să discute cu el. Chiar dacă eu am mai insistat”, a declarat pentru Pro Sport Adrian Mutu, intermediar în ecuația vânzării clubului.

Dinamo, oferită gratis lui Ion Țiriac

În urmă cu câteva zile, Ionuț Negoiță a declarat că este gata să cedeze gratis clubul din Ștefan cel Mare lui Ion Țiriac. Discursul patronului din Ștefan cel Mare a fost măgulitor, dar fără efect:

„Domnul Țiriac este un dinamovist pursânge. Are o expertiză sportivă de necontestat, a organizat și organizează turnee la cel mai înalt nivel, are o avere considerabilă, prin urmare cred că este cea mai bună soluție pentru Dinamo. Și îmi exprim disponibilitatea fermă de a-i ceda gratuit pachetul majoritar de acțiuni la Dinamo. Cu o minimă condiție, anume aceea de a realiza investiții în club prin care să readucă Dinamo acolo unde îi este locul, să facă performanță. În condițiile in care îl cedez gratuit, cred că este o afacere extrem de bună pentru dânsul și sper să accepte și să reușească sa readucă Dinamo acolo unde ii este locul”, a declarat Ionuț Negoiță, pentru Gazeta Sporturilor.

Cel mai bogat român, care a devenit în această vară președinte al Federației Române de Tenis, l-a refuzat elegant pe Negoiță: „Pe mine m-a învăţat un mare profesor de economie că niciodată să nu iei nimic gratis”.

