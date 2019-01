NEBUNIA „MULTICULTURALISMULUI” ATINGE APOGEUL. “LIMITAREA NAȘTERILOR noastre ne-ar permite să PRIMIM mai bine IMIGRANȚII ”

Uniunea Europeană se îndreaptă vertiginos spre o dictatură în numele umanismului. Cei care se opun „imigrației”, “multiculturalismului” și „corectitudinii politice” sunt marginalizați, puși la stâlpul infamiei, dacă nu cumva chiar vânați pe rețelele de socializare (așa cum se întâmplă în Suedia) ca să fie băgați la închisoare pentru „incitare la ură” împotriva minorităților.





Exact ca în Evul Mediu, când oricine putea să-i ucidă pe cei excomunicați de biserică fără să se teamă că va plăti pentru crimă, atacurile împotriva așa-zișilor rasiști, bigoți și neo-naziști sunt aplaudate și încurajate de propaganda globalistă.

Iar efectele se văd. În Germania, un bar în care AfD și-a ținut o reuniune a fost distrus, iar un sediu al aceleiași mișcări naționaliste a fost aruncat în aer. În Franța, liderul unui grupuscul de dreapta a fost bătut cumplit pe stradă de militanți Antifa. Stânga radicală nu este numai tolerată, ci încurajată să folosească violența revoluționară. Dar la ce ne-am putea aștepta de la o clasă politică din care fac parte personaje ca ecologistul Yves Cochet, cofondator al Partidului Verzilor, fost ministru al Mediului, între 2001 și 2002, și fost parlamentar francez Intre 1997 și 2001?

Citiți ce a putut să declare acest extremist de stânga (care s-a bucurat de cele mai mari onoruri ale statului francez fără ca nimeni să protesteze) într-un interviu acordat L’Obs pe 3 ianuarie anul acesta. „Trebuie să luăm în calcul demografia. Este un truism să spunem că pentru a reduce numărul de locuitori de pe pământ, este necesar să facem mai puțini copii!”. Și lucrurile nu se opresc aici, întrebat de reporter dacă numărul nașterilor trebuie limitat, Yves Cochet răspunde nonșalant: ”Propun să inversăm politica noastră de încurajare a ratei natalității, inversând logica alocațiilor pentru familii. Cu cât aveți mai mulți copii, cu atât va scădea cuantumul, mergând până acolo încât nu se vor mai da bani de la a treia naștere încolo”. Nu vă speriați, Yves Coteau nu vrea depopularea planetei, cu totul altul e planul acesui ecologist. „Este de datoria Franței să depună cele mai mari eforturi în acest sens? Când se presupune că este "neomaltusian" (teorie care, grosso modo, susține necesitatea ținerii sub control a creșterii populației prin orice metode), apar acuzații de rasism sau elitism. Așadar, eu spun că nu țintesc cele mai sărace țări, care au mai mulți copii decât alții. Dimpotrivă. Țările bogate sunt primele care trebuie să scadă demografic. Aceștia sunt cei care au cel mai poluant stil de viață. În plus, limitarea nașterilor noastre ne-ar permite să primim mai bine imigranții care ne bat la ușă”.

N-am să fac niciun comentariu cu privire la delirul acestui politician ecologist. Am să mă mulțumesc să transcriu comentariul postat pe twiteer de Laurent Alexander, chirurg și specialist în inteligență artificială, fondatorul organizației Doctissimo: „Ecologistul Yves Cochet ne propune să nu mai facem copii ca să oferin mai mult spațiu migranților. Aceasta este Marea Înlocuire (cu referire la teoria lui Renaud Camus n.r.) cu accelerație. Dispariția (poporului nostru n.r.) pentru a face loc altora este forma finală a unui MASOCHISM SUICIDAR”.

