Scenarii pentru ruperea NATO. În câți ani ar putea izbucni un război cu Rusia

NATO s-ar putea rupe sub presiunile Rusiei. Regimul lui Vladimir Putin consideră că alianța militară occidentală reprezintă un adversar cu care este în conflict direct.

Locotenent-colonelul Joakim Paasikivi consideră că Moscova are două variante pentru a provoca o criză în interiorul alianței. Analist militar suedez, el analizează scenariile care ar putea duce la o scindare între aliații occidentali. Mai mult, el crede că statele occidentale trebuie să se pregătească pentru război, în cel mult trei ani.

Working for peace, security and freedom for 75 years #1NATO75years pic.twitter.com/HcvkCvbzU7

— NATO (@NATO) April 4, 2024