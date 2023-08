NATO intensifică monitorizarea. Graficul zborurilor AWACS din Ucraina

O grafică, realizată pe baza informațiilor din surse publice, indică o intensificare a zborurilor de recunoaștere executate de avioaneleNATO în contextul războiului din Ucraina. Rolul este de a strânge informații cu privire la situația de pe fronturile din Ucraina

Informațiile despre concentrările de trupe, mișcările acestora, dar și despre operațiunile militare din teren sunt culese și analizate de avioanele spion ale NATO. de la începutul războiului, acestea au efectuat, în permanență, zboruri de tip ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance – Informații Supraveghere și Recunoaștere) deasupra României, Mării Negre, Poloniei și țărilor baltice.

NATO are la dispoziție avioane de comandă și control E-8C, cu sisteme proprii de detecție și radiolocație, avioane Boeing RC-135 Rivet Joint care monitorizează și colectează informațiile din surse radio și radar, drone RQ-4 Global HAwk, avioane Bombardier Challenger 650 de război electronic, informează Janes Defence.

O parte din zborurile de monitorizare sunt vizibile pe aplicațiile informatice precum Flight Radar 24. Această aplicație poate urmări parcursul unor zboruriîn baza semnalelor furnizate de transponderele de la bord.

Din februarie anul trecut, aeronavele AWACS ale NATO au efectuat patrule regulate în estul Europei şi în regiunea Mării Baltice. Aeronavele Alianței monitorizează mișcările aviației ruse în apropierea graniţelor NATO. Prin sistemul radar cu care sunt dotate, avioanele AWACS pot localiza şi identifica alte aeronave la o distanţă de peste 400 de kilometri.

Throughout an eventful summer, NATO has provided critical support to Ukraine through constant ISR flights over the Black Sea and Europe.

— Orion Intel (@Orion__int) August 14, 2023