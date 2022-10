NATO a intrat în alertă. Rusia deplasează Arma Apocalipsei în Oceanul Atlantic pentru teste

Submarinul nuclear rusesc K-329 Belgorod este suspectat că ar fi contribuit la sabotarea celor două gazoducte Nord Stream, conform mai multor surse neoficiale. În prezent, nava se află scufundată în apele arctice, însă urmează să testeze lansarea unor torpile în Oceanul Atlantic.

NATO urmărește traseul acestei nave cu atenție, oficialii organizației fiind îngrijorați că misiunea sa ar fi aceea de a testa torpila Poseidon. Acest proiectil are o rază de acțiune de până la 10.000 de kilometri și poate fi lansat în apropierea coastei unde, prin explozia sa, ar provoca un tsunami radioactiv.

Rusia a prezentat această torpilă drept arma care garanteză supremația militară a țării, cu toate că specialiștii echipamente nucleare sunt de părere că același rezultat poate fi obținut cu o rachetă intercontinentală.

„Este un tip de armă complet nou, care va forţa marinele occidentale să îşi schimbe planificarea şi să dezvolte noi contramăsuri”, a afirmat specialistul american HI Sutton, analist specializat în submarine și sisteme subterane, după cum relatează publicația italiană La Repubblica.

Potrivit lui Sutton, torpilele de pe acest submarin pot fi folosite ca „răzbunare” dacă Rusia ar fi atacată cu o armă nucleară.

