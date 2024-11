Justitie Nati Meir mai are de așteptat până la procesul de extrădare. Israelul nu vrea să intervină







Nati Meir mai are de așteptat până la procesul de extrădare, care va avea loc în Grecia, deoarece judecătorii au nevoie de informaţii suplimentare de la autorităţile române.

Nati Meir a fost prins în Rhodos

Nati Meir va avea procesul pe data de 6 decembrie cu privire la extrădarea sa, după ce a fost prins săptămâna trecută în Rhodos, în baza unui mandat internațional, el fiind condamnat pentru înşelăciune. La procesul de luni, instanţa elenă a solicitat autorităților române informaţii suplimentare despre fostul parlamentat și candidat la președinția României.

Nati Meir are obligaţia de a se prezenta de două ori pe săptămână la Poliţia din Rhodos. Mai mult, are interdicţie de a ieşi din ţară, oricum poliția i-a fost reţinute documentele de călătorie.

Poliţiştii din Rhodos l-au reţinut pe Nati Meir în vederea extrădării pentru a executa restul pedepsei de 11 ani închisoare primită prin decizia Judecătoriei Braşov din 20 ianuarie 2009, pentru înşelăciune.

Nati Meir. Sursa foto: Arhiva EVZ

Fostul deputat afirmă că a fost agent Mossad

Nati Meir a făcut o declaraţie cel puțin ciudată pentru a încerca de a ocoli extrădarea în România. Acesta a susţinut că „am fost agent Mossad care a fost trimis în România, unde am locuit 20 de ani, din 1996 până în 2016. Așa am putut fi ales deputat în Parlamentul României din partea Partidului România Mare (PRM) din 2004 până în 2008, în timp ce am fost şi candidat pentru funcţia de preşedinte al Parlamentului”.

Și continuă cu dezvăluirile sale: „Dar la scurt timp, după ce a fost dezvăluit statutul meu de agent Mossad, s-a declanşat împotriva mea un război nemilos, acuzându-mă de infracţiuni pe care nu le-am comis niciodată”.

Nati Meir nu va fi ajutat de Israel

Avocatul Nir Yaslovitz a cerut Ministerului Afacerilor Externe israelian să intervină în favoarea lui Meir. Ministerul a răspuns că, „prin reprezentanţa israeliană în Grecia, îi va acorda lui Nati Meir acelaşi tratament consular ca cel acordat oricărui alt deţinut israelian”.

După termenul de luni, avocatul a depus o petiţie la tribunalul din Rhodos împotriva extrădării, numind-o „vânătoare de vrăjitoare” a României. Avocatul său a susţinut, de asemenea, că urmărirea lui Meir de către autorităţile române nu este altceva decât o persecuţie politică, scrie jpost.com.