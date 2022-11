Cel mai mare escroc, fost candidat la președinția României. Dat în urmărire internațională, cere pensie specială de la statul român

„Ţineţi minte trei cuvinte: Nati Meir, preşedinte!”, a fost sloganul cu care controverstaul Nati Meir, fost deputat PRM, și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din 2009: „Vă invităm la cea mai senzațională lansare de candidat la președinție din România.

Anunțul oficial al candidaturii lui Nati Meir va beneficia de prezența omului politic al momentului (n.r. – Mădălin Voicu), a cărui decizie în următoarele zile ar putea scinda unul din partidele aflate la guvernare. Programul artistic o va avea printre protagoniști pe cea mai controversată vedetă etno, care a bulversat topurile show-bizului autohton. Gazda lansării va fi nu mai puțin cunoscuta Monica Columbeanu„.

Numai că, peste câteva luni, Nati Maer era reținut după ce a înșelat mai multe persoane. Concret, axcesta le oferea împrumuturi în valută, cu garanții imobiliare. Numai că banii erau falți.

Mai mult, el și-a plătit oamenii care l-au ajutat în lansarea candidaturii la prezidențiale tot cu bani falși.

Mai multe persoane înșelate au depus plângeri împotriva politiceanul, iar poliţiştii de la Crimă Organizată au percheziţionat biroul acestuia. În urma percheziţiei au fost ridicate 1.525 de bancnote de 500 de euro, inscripţionate cu “Bon pour un tour specimen”, reprezentând suma de 762.500 de euro.

Unul dintre reclamanţii lui Nati Meir a fost Marius Dumitru, impresarul manelistului Adi Minune (Adrian Simionescu). Astfel, politicianul i-a cerut lui Minune să-i compună imnul de campanie şi să susţină câteva concerte. La 13 septembrie, managerul manelistului a primit de la Meir un plic sigilat pe ambele părţi, în care ar fi trebuit să fie suma de 50.000 de euro.

Nati Meir i-a cerut impresarului să nu deschidă plicul până la 20 septembrie 2009, când artistul ar fi trebuit deja să fi onorat clauzele stipulate într-un contract de colaborare, semnat de ambele părţi. În caz contrar, Minune avea de plătit către Meir suma de 50.000 de euro. Manelistul i-a cerut însă impresarului să deschidă plicul şi a descoperit că banii erau falşi. Ulterior, Meir a încercat să se „revanşeze“ faţă de manelist şi i-a semnat o filă CEC, care însă era fără acoperire.

Silvian Ilie Filoti, starostele romilor din cartierul craiovean Faţa Luncii, şi prietenul acestuia, Ştefan Ilinca, au fost şi ei înşelaţi de Nati Meir. Cei doi s-au prezentat la Parchetul Capitalei, unde au declarat că Meir nu a respectat o înţelegere legată de obţinerea unor împrumuturi de 942.875 de euro, respectiv 671.152 de euro, deşi acesta luase deja un comision consistent şi le ceruse ipoteci imobiliare drept garanţie. În momentul în care ar fi trebuit să ia împrumutul de la Meir, Silvian Filoti a constatat că în plicul în care trebuiau să fie câteva sute de mii de euro se aflau doar bancnote false. Pe 12 iunie 2012, Nati meir a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru înșelătorie,

Doi ani mai târziu, în anul 2014, Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat definitiv pe Nati Meir la 7 ani de închisoare cu executare, în dosarul în care a fost acuzat de înşelarea a 35 de persoane, cărora le-a promis că le trimite la muncă în Israel.

Cum Nati Meir mai avea o condamnare de 7 ani de închisoare în dosarul banilor falși, la noua pedeapsă a fost adăugat un spor de pedeapsă de un 1 an, astfel încât Nati Meir a avut de executat, în final, 8 ani de închisoare.

Nati Meir a rămas în închisoare până în 2016, atunci când a fost eliberat condiționat. Ulterior, acesta a părăsit România și s-a stabilit în Israel.

Ulterior, Nati Meir a mai fost condamnat, la 11 ani de închisoare, tot pentru înșelăciune. Pentru că nu mai era în țară la acel moment, Nati Meir a fost dat în urmărire internațională. Numele lui este pe lista de urmăriți a Poliției Române.

Nati Meir vrea pensie

Fost deputat în perioada 2004-2008, Nati Meir a dat în judecată Parlamentul României și solicită retroactiv ”drepturile cuvenite cu titlu de pensie pentru limita de vârstă, precum și cheltuieli de judecată”.

Nati Meir susține că Parlamentul României a refuzat să-i acorde pensie pe motiv că nu și-a dus la încheiere mandatul. Conform legii, doar aleșii care au exercitat cel puțin un mandat finalizat au dreptul să solicite pensie de la parlament.”Da, am dat în judecată Parlamentul României, sunt avocații mei care se ocupă de tot. Mă costă mult și dosarul se plimbă de la o instanță la alta.

Însă nu mă las, am 67 de ani, deci am timp ca, până mor, să reușesc să-mi obțin drepturile pe care le merit ca fost parlamentar. Pensia de fost parlamentar este, în România, cam 1.300 – 1.700 de euro pe lună, deci am peste 100.000 de euro de primit. Dacă justiția de la voi nu-mi face dreptate, voi merge la CEDO și voi da România în judecată. Și voi cere 1 milion de euro, nu doar 100.000. Ei spun că nu mi-am terminat mandatul și de aceea nu am dreptul la pensie.

Eu am stat în Parlament 4 ani fără 28 de zile. Am plecat din cauza lui Corneliu Vadim Tudor, vicepreședintele Camerei Deputaților, care m-a numit ”jidan împuțit”. Și atunci mi-am dat demisia, dumneavoastră ce ați fi făcut în locul meu?”, a declarat Nati Meir pentru fanatik.ro.