Droguri în showbiz. Natalia Mateuț, audiată la DIICOT

Natalia Mateuț, starleta de la Xtra Night Show ar fi fost convocată de procurori, pentru audieri, într-un dosar penal. Starleta s-a prezentat la DIICOT însoțită de avocații săi și a dat explicațiile necesare.

DIICOT investighează cazul unui traficant de droguri care aproviziona vedetele din București. Personajul respectiv a fost reținut și, ulterior, arestat pentru trafic cu substanțe interzise.

Starleta de la Antene a fost convocată la DIICOT după ce numele său a apărut în dosarul de trafic de droguri. Ea a fost chemată la audieri, conform informațiilor furnizate de cancan.ro. Natalia Mateuț s-ar fi prezentat în fața anchetatorilor însoțită de un avocat și a dat explicațiile solicitate. Totodată, așa cum prevede procedura, a scris și o declarație. Se pare că starleta are calitate de martor, la fel ca și alte vedete, în acest caz.

Potrivit surselor citate, există interceptări în acest dosar care ar viza și alte persoane din showbiz, în afară de Natalia Mateuț.

În trecut au apărut imagini cu Natalia Mateuț, dintr-o stațiune grecească, foarte la modă printre vedete. În imagini, pe noptiera starletei apăreau câteva grămăjoare de praf alb.

Iar semnele de întrebare au apărut imediat. Cei care au văzut imaginile și-au pus problema dacă este vorba despre praf de copt, zahăr pudră, făină ori altceva. Poate un ingredient secret, interzis.

Starleta de la Antenă ar fi avut probleme cu legea penală și în trecut. În anul 2011, Natalia Mateuț ar fi ajuns pe mâna poliției din Olanda, într-un dosar de fraudă. Fiica lui Dorin Mateuț a fost arestată la Amsterdam, așa cum mărturisea un fost iubit al starletei.

Valentin Petrișor, poreclit Dinte, a povestit episodul din Olanda într-un videoclip postat pe Youtube. Bărbatul a povestit cum primea carduri clonate de la un cunoscut și cum făceau achiziții din magazine de lux din Amsterdam.

„Și ne-am dus pe cea mai scumpă stradă din Amsterdam, unde sunt toate magazinele Chanel, Vuitton. Am intrat în toate și am plătit cu cardul ca și cum era al meu. Am luat foarte multe. Serile, mergeam la restaurant, tot cu cardul plăteam șampaniile. Cele mai tari restaurante și cele mai tari haine. (...) Luam două genți de 10.000 euro și le dădeam pe 6-7.000”, a povestit fostul iubit al Nataliei Mateuț.