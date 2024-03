Monden Despărțire în showbiz. Și-a părăsit iubitul chiar înainte de nuntă







O fostă concurentă de la Survivor România s-a despărțit de iubit chiar înainte de nuntă. Nu este pentru prima dată când aceasta renunță la partenerul său.

Natalia Duminică, fosta concurentă de la Survivor care a făcut parte din echipa Faimoșilor, s-a despărțit de iubitul său chiar înainte de nuntă. Ea și partenerul ei, Ștefan, trebuiau să ajungă în fața ofițerului de Stare Civilă, dar aceasta n-a mai vrut.

Natalia Duminică a mai amânat nunta

Fosta concurentă de la Survivor România a declarat că a mai amânat nunta de două ori și că nu mai vrea să se grăbească. Ea a spus că fostul ei iubit a cerut-o în căsătorie de 7 ori, dar că nu îi mai dădea atenție ca la început.

„S-a întâmplat că am avut o ceartă, un scandal, apoi niciunul, nici altul nu a vrut să se mai întoarcă în relație. Am suferit, eu da. Probabil (n.r. dacă a suferit și fostul iubit), nu știu, nu ne-am mai agățat unul cu altul, ne-am lăsat în pace. În urmă cu un an s-a terminat relația, eu nu am anunțat că am crezut că poate, poate, poate ne trece. Am mai discutat noi ceva, dar niciodată nu era vorba de reparere, el și-a făcut alte planuri, el are alte obiective în viață care sunt mai importante”, a spus Natalia Duminică pentru Spynews.

Are alte planuri de viitor

Natalia a mai declarat că nu este pregătită pentru o nouă relații și că are alte planuri de viitor. Aceasta a spus că unul dintre motivele despărțirii a fost că partenerul ei nu a vrut să plece din Republica Moldova pentru a se muta la București și că ea își dorește mult asta.

„Ușor, ușor, mă mut în București, vreau să fiu cât mai departe de toată situația. Lui îi place în Moldova, el nu mai pleacă, el aici are prieteni foarte buni, în Republica Moldova, de care nu vrea să se despartă în veci, o să stea cu ei toată viața. Până să-i apară privilegii noi își dorea să se mute în București, după gata, nu a mai vrut”, a spus Natalia.

Cine este Natalia Duminică

Natalia Duminică este o dansatoare de belly dance, dans oriental, are vârstă de 31 de ani și este din Chișinău. Aceasta a participat la Splash! Vedete la apă, la Românii au talent, dar și la Survivor România. Ea a avut o copilărie dificilă. Părinții ei au hotărât să divorțeze, pe când aceasta avea doar patru ani. Acest lucru afectat-o destul de mult, mai ales pentru că tatăl său n-a mai căutat-o.