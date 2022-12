Nașterea Pruncului Mântuitor și taina „Timpului Reîntoarcerii”. Dialog de suflet cu Mihaela Popescu: „România este izvorul meu de apă vie!”

Mihaela Popescu, președintele Asociației « Agora for Life », ne întâmpină astăzi cu o călătorie de suflet, pentru suflete, cald inimii spre a fi parcursă ; mai ales în astfel de zile, când « reîntoarcerea » la noi înșine, la autentic, la Matrice, la Cer, reîntoarcerea Acasă, la cuib par a fi mai aproape de înfăptuire decât oricând.

« Timpul Reîntoarcerii », o emisiune-serial mult mai mult decât un program într-o grilă ; o epopee cu povești de viață care copleșesc, înalță, conferă curaj ; în câteva cuvinte rezumând, este un leac pentru acele suflete de români împovărați de « Nu se mai poate » și o aripă în plus pentru aceia care își continuă cu perseverență chemarea, rămânând acasă, chiar dacă multe trasee par a fi potrivnice.

Care a fost începutul, Mihaela ? Cum a luat naștere acest concept, dar și formatul emisiunii în grila de programe a televiziunii Trinitas TV ?

Mihaela Popescu : De la ce am plecat ? De la o mare durere, pe care am încercat să o alin cum am putut, mai întâi în 2016, prin campania « Adoptă un țăran », campanie pornită împreună cu două asociații din Brașov. Durerea că ni se golesc satele, ne rămân pustii casele, dispar micile gospodării țărănești, în timp ce pământul este acaparat, la o scară îngrijorătoare, de diferite entități/persoane fizice străine.

Aceasta fie pentru că oamenii pleacă la oraș, fie în străinătate. La vremea aceea, am pus cap la cap câteva idei și am început, pe bază de voluntariat, acea campanie, în dorința de a sprijini micile gospodării țărănești să-și vândă surplusul de produse, să își poată asigura astfel traiul din munca pământului. Atunci colindam țara pentru a descoperi mici gospodării și a le promova pe pagina dedicată campaniei, care s-a bucurat, la vremea aceea, de un neașteptat de mare interes¡

Dacă am reușit să ajutăm măcar un singur țăran să își vândă produsele, dacă am contribuit și noi la îndreptarea orașenilor către sat și ceea ce are el de oferit, atunci efortul nostru nu a fost în zadar !

Aici am a-l pomeni pe Willy Schuster, odihnească-se în pace, care a luptat neobosit pentru micile gospodării țărănești, sub sloganul « Țăranii pot hrăni bine Europa ! ».

Cumva tot de la acea durere am pornit și atunci când am început « Timpul Reîntoarcerii », emisiunea pe care am bucuria să o realizez la Trinitas TV, doar că acum « leacul » pe care îl propunem este acela al speranței, al încrederii în forțele proprii, al exemplelor de urmat.

Irina Stroe: Istoria, trecutul acestui neam au fost dintotdeauna martori tăcuți, dar înțelepți pentru ceea ce avea să ne îndrume, să ne definească ca și popor. Am observat și în cadrul evenimentelor culturale ale asociației “Agora for Life” și în episoadele “Timpului Reîntoarcerii” această plonjare spectaculoasă spre rădacini.

Mihaela Popescu : Dacă aruncăm o privire în urmă, după retragerea romană am avut parte de aproape un mileniu de invazii migratoare. Și nu am plecat. Apoi, am făcut față tendințelor expansioniste ale regatelor ungar și polon. Și devastatoarei furtuni otomane. Inventivi, am găsit mereu metode de a rămâne neclintiți. Ne retrăgeam în păduri, pustiam satele…și nu am plecat. Combinam lupta directă cu diplomația. Și am rămas.

Spunea Blaga despre cadrul natural că „i-a ajutat pe români să se retragă din istorie”, să se retragă în propria lor comunitate, să evite confruntările cu populațiile ce aveau gânduri războinice. Și nu am plecat.

Și a venit 1989. Și, recent, statistica inspăimântătoare: „un raport ONU arată că România e pe locul doi după Siria, la numărul de emigranți. „.

Eu, una, nu am putut sa stau indiferentă în fața unei asemenea drame și am propus acest format de emisiune televiziunii Trinitas TV, un post de televiziune cu oameni extraordinari, la care am găsit tot sprijinul pentru a porni « Timpul Reîntoarcerii », o emisiune despre românii care au trăit în străinatate și care au decis să se reîntoarcă ACASĂ.

Irina Stroe : Această emisiune, voi, întreaga echipă a cărei călăuză ești, Mihaela, veniți cu un mesaj specraculos, copleșitor care răzbate ca un strigăt de bucium, că SE POATE. Că nu numai se pleacă din România, se mai și re(vine).

Mihaela Popescu: Da, Irina. După 30 de ani în care ni s-a tot spus, direct sau indirect, că suntem o țară de mâna a doua, că nu se poate face nimic în țara noastră, venim și arătam că se poate! Că oameni care au trăit o perioadă în străinătate, suficientă cât să vadă și bunele, dar și mai puțin bunele, au ales să se reîntoarcă în țara în care s-au născut și fac lucruri demne de a servi drept inspirație și de a da curaj și altora !

Și iarași colind țara, acum împreună cu colegii extaordinari de la Trinitas TV, pentru a face cunostință telespectatorilor postului cu familii cu povești extraordinar de frumoase, oameni curajoși, tineri care s-au întors – paradoxal ar spune unii- pentru copiii lor!

Discuțiile cu românii reintorși acasă ar putea fi, foarte bine, un fel de „Învățături pentru toți cei care se gândesc să plece din țară, dar și pentru cei care nu au curaj să revină”. De la fiecare român care s-a reîntors și care și-a deschis sufletul în fața noastră sunt atâtea de învățat…poate că depărtarea de țară, traiul printre străini sunt încercări prin care trebuie să trecem pentru a învăța să ne apreciem mai mult țara, neamul și tradițiile.

Fiecare poveste are un sâmbure de credință, un dram de nebunie și multă încredere în forțele proprii ! Căci străinătatea îți dă, negreșit, acea încredere care poate lipsește multora în țară: “păi, dacă am reușit să mă descurc eu în străinătate, nu mă descurc eu în țara mea, printre ai mei ?!’’ se întreba retoric o invitată care s-a reîntors din Spania și acum are o mica firmă de curățat/călcat în Baia- Mare.

Toate întâlnirile au fost minunate, mi-au rămas toate în inima și, cu toate că au același fir roșu – reîntoarcerea acasă- sunt atât de diferite unele de altele !

Irina Stroe : Toate întâlnire sunt lipite inimii cumva, în fața lor te simți ca o mamă cu mulți copilași care nu va putea vreodată să facă diferențe între ei. Dar ce au în comun aceste mărturii de viață ?

Mihaela Popescu : Ce au în comun toate aceste povești ? Absolut toți invitații vorbesc despre tihna și liniștea regăsite acasa si- mai ales pentru copiii lor- despre libertatea regăsită ACASĂ!

Nu aș vrea să amintesc aici vreo ediție anume, pentru că toate sunt frumoase, fiecare în felul său, însă aș vrea să povestesc o discuție extraordinar de interesantă și, cumva, emblematică pentru ceea ce se întâmplă cu noi, ca neam : eram în deplasare în Țara Oașului, simțisem nevoia să mă trezesc foarte devreme, să mă bucur de natură înainte de a începe o noua zi de filmări. Am trăit o dimineață extraordinară, în căntec de păsări și foșnetul lanului de grâu din spatele pensiunii în care stăteam.

Proprietarii pensiunii erau și ei deja la treabă, dar printre toate cele câte aveau de făcut – pregăteau doua evenimente mari pentru seara aceea- am stat de vorba cu ei și mi-au povestit că ambii lor copii sunt plecați la muncă în Marea Britanie. Și ei fuseseră plecați, doar că au decis să se întoarcă. Și îmi povestește doamna, într-un minunat accent al locului : „Au mers de la televiziunea engleză la băiatul meu acasă, să filmeze cum s-au adaptat străinii în Marea Britanie. Și apoi au venit să filmeze și la noi acasă, să arate din ce sărăcie o plecat băiatu’. Și au venit la noi într-o iarnă, de Crăciun. Toată viața lor mâncaseră pâine la pungă. La noi, au găsit pită făcută pe vatră. Apă băuseră doar la plastic, niciodată de la fântână. Am tăiat un porc și au mâncat șorici. Au spus că gustul a tot ce mănâncă în România este incredibil. La final, au spus că noi suntem mai bogați decât ei. Noi avem de toate, numa’ minte nu avem’’.

Poate ca acesta ar putea să fie, cu amărăciune spun, « brandul » nostru de țară. Păi, cum să ne fi binecuvântat Dumnezeu cu o țară atât de frumoasă și de bogată și noi să o părăsim « pentru un trai mai bun ?! ». Cum să fie nevoie să vina străinii să ne arate ce comori avem, ca să începem să apreciem și noi satele noastre tradiționale ?!

Noi întâlnim- și prezentăm și telespectatorilor Trinitas TV- familii pentru care experiența « departelui » a fost de folos în a realiza că România are încă ceva ce s-a pierdut demult în alte tari, are ceea ce s-ar putea cuprinde într-un singur cuvânt : SUFLET ! De noi toți depinde să menținem viu acest suflet, această unicitate a României pe care uneori uităm să o apreciem !

Poate că cea mai frumoasă definiție a țării noastre am primit-o de la cei cu care am realizat primul material , în vara lui 2021, la Cisnădioara, o familie reîntoarsă din Canada dupa 18 ani : « România este izvorul meu de apa vie ! ».

Eclesiastul m-a inspirat în alegerea titlului emisiunii și o discuție avută prin 2015 cu dascălul Marcel Petrisor, Dumnezeu să-l odihnească : din Ecclesiast învățăm că este un timp pentru toate :

« Vreme este să te naşti şi vreme să mori; vreme este să sădeşti şi vreme să smulgi ceea ce ai sădit. Vreme este să răneşti şi vreme să tămăduieşti; vreme este să dărâmi şi vreme să zideşti… » iar Marcel Petrisor ne spunea, într-o « Sezătoare pentru suflet » pe care am organizat-o la Bruxelles : « Și acum ce o să faceți ? Ați stat în străinătate, ați strâns bani, de acum o să vă întoarceți acasă! » Cred că este vremea să smulgem ceea ce s-a sădit în mintea noastră de 30 de ani încoace și să reconstruim ceea ce s-a dărămat ! Emisiunea poate fi urmarită în fiecare luni de la ora 20 :30 pe Trinitas TV sau pe canalul de youtube al Trinitas TV, la playlistul dedicat emisiunii, acolo unde sunt încărcate toate edițiile difuzate până acum. Sperăm ca emisiunea noastră să fie o cărămidă pusă la reîntoarcerea acasă a românilor! Prin exemplele pe care le prezentăm, prin creativitatea și tenacitatea de care dau dovadă invitații noștri, ne dorim să redăm încrederea oamenilor în ei însisi și în țara noastră, după acești ani în care am fost asaltați, din toate parțile, de mesaje negative.

Visul meu este ca niciun român să nu mai fie, vreodată, nevoit să plece din țara lui altfel decât în vacanță, pentru studii sau carieră. În niciun caz din motive economice! Să nu mai plece niciodată din țara lui în cautarea « unui trai mai bun » !

Traiul bun să ne fie ACASĂ !

Nașterea Mântuitorului să ne aducă pace sufletească, să ne bucurăm pe deplin de această veste minunată adusă de colindători !

Un an minunat tuturor !