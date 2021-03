4 martie 2021

NASA a selectat 16 concepte futuriste de tehnologie spațială. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 4 martie s-au născut Antonio Vivaldi, Margaret Osborne Du Pont, Miriam Makeba, Chris Rea, Jim Clark, Gabriel Gafiţa.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii de santinelă în eternitate: Gherasim de la Iordan, Pavel şi Iuliana sora lui.

Dar, în “Kalendar”, este a patra babă, pe nume Ileana, sau Lia. Dacă este timp frumos şi ţi-ai ales baba această, trebuie să ştii că vei fi plăcut tot anul, va fi armonie şi belşug în familie!

”Evenimentul Zilei” Pentru generaţia mea, 4 martie poate să însemne doar un singur lucru: amintirea teribilului cutremur din 1977, de la ora 9 şi 22 de minute, seara. Cele 55 de secunde, fatale, pentru mulți români!

NASA a selectat 16 noi concepte futuriste de tehnologie spațială pentru studii ulterioare. Patru dintre ele provin din propriul Laborator de propulsie cu jet (JPL) al NASA.

Spațiul este un loc aglomerat în aceste zile, relativ vorbind, cu numeroase misiuni în sistemul nostru solar care explorează planete, asteroizi, comete și Soarele. Toate emoțiile și perspectivele noilor misiuni spațiale sunt posibile datorită progreselor în continuă schimbare în tehnologie.

NASA a oferit o privire asupra acestui viitor, cu selecția a 16 noi concepte de tehnologie spațială futuristă, inclusiv patru de la propriul laborator de propulsie cu jet (JPL) al NASA. Pentru o înțelegere mai bună, am dat, în text, linkuri, cele cu albastru, către explicațiile NASA.

NASA a aprobat subvenții din cadrul programului NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) pentru a fi acordate a peste o duzină de cercetători pentru a studia fezabilitatea conceptelor lor. Aceasta include oameni de știință de la NASA, din industrie și din mediul academic.

După cum a afirmat Jenn Gustetic de la Direcția Misiunii Tehnologice Spațiale (STMD) a NASA :

”Bursierii NIAC sunt cunoscuți ca visătorii viitorului, propunând tehnologii care pot părea la marginea științifico-ficțiunii și nu seamănă cu cercetarea finanțată de alte programe de agenție. Nu ne așteptăm ca toți să se realizeze, dar recunoaștem că furnizarea unei sume mici de finanțare a semințelor, pentru cercetări timpurii, ar putea aduce beneficii NASA pe termen lung.”

STMD a selectat 16 propuneri de fază I pentru anul 2021. Fiecare propunere va primi o subvenție inițială de 125.000 USD de la NASA. Propunerile care au succes în studiile de fezabilitate de nouă luni sunt apoi eligibile pentru a aplica pentru subvenții de faza II. Care înseamnă mulți bani, poate și un milion de dolari, depinde de proiect. Toate propunerile sunt considerate a fi eforturi de dezvoltare tehnologică în stadiu incipient, fără nicio garanție de a fi misiuni reale.

Cele patru propuneri JPL includ o „cale ferată” pe Lună numită Levitație flexibilă pe o cale (FLOAT), în care încărcătura ar fi transportată autonom folosind roboți magnetici care ar levita electromagnetic peste o cale flexibilă. Urmele ar fi derulate la suprafață, mai degrabă decât să fie construite pe loc. Roboții FLOAT nu ar avea părți în mișcare și levitează peste pistă pentru a reduce la minimum abraziunea / uzura prafului lunar, spre deosebire de alți roboți lunari cu roți, picioare, sau șine.

O altă propunere, din partea aceluiași cercetător, ar fi Sensing with Independent Micro-swimmers (SWIM), folosind micro-roboți imprimați la scară de centimetri 3-D pentru a explora oceanele unor lumi ale apei din sistemul nostru solar, precum Europa sau Enceladus. Micro-înotătorii vor fi desfășurați individual, sau ca roi, dintr-un singur robot SESAME. Acest lucru ar crește șansele de a găsi dovezi ale vieții în acele oceane extraterestre.

Cea de-a treia propunere JPL este Aranjamentul Dipolului cu Extindere Pasivă pentru Explorare Lunară (PEDALS), o serie de antene dipolare pe Lună pentru a studia compoziția și structura subsolului. PEDALURILE sunt livrate către sau în apropierea suprafeței de către un lander sau un orbitator, pot supraviețui impacturilor moderate, dacă este necesar, derulează pasiv folosind materiale de memorie a formei de pe suprafață și, ulterior, sondează compoziția și structura subsolului.

A patra propunere JPL este Solar System Pony Express, unde sateliții „curier” folosesc comunicațiile optice pentru a primi 1-3 Petabiți de date de la un topograf planetar, cel puțin o dată pe an. Apoi, ei călătoresc mai aproape de Pământ, unde sunt capabili să transmită rapid datele.

Celelalte propuneri mai includ:

Regolith Adaptive Modification System pentru a sprijini debarcările planetare extraterestre in regim de urgență.

Explorarea lui Uranus: Activitate susținută ChipSat / CubeSat prin radiații electromagnetice transmise (SCATTER).

Ablative Arc Mining pentru utilizarea resurselor in situ, indiferent de locația extraterestră. Și SpaceX are un sistem similar, conceput pentru exploatarea asteroizilor dintre Marte și Jupiter.

Structuri spațiale la scară de kilometri dintr-o singură lansare.

Demonstrator un robot autonom pentru foraj profund (ARD3)

Interceptor de obiecte extrasolare și returnare probă. Robot spațial activat de baterii compacte, ultra-puternice de radioizotop dens.

Puterea atomică sigură pentru explorarea ușoară (APPLE)

Returnarea eșantionului de pe Titan utilizând propulsori in situ.

ReachBot: robot mic pentru sarcini mari. Manipulare mobilă în medii de peșteri marțiene.

FarView: observator radiofonic lunar fabricat in-situ.

Realizarea solului pentru habitatele spațiale prin însămânțarea asteroizilor cu ciuperci.

ReachBot ar fi conceput pentru a explora peșterile sau zidurile verticale ale stâncilor de pe Marte, lucru pe care roverii actuali nu îl pot aproape deloc.

Misiunea Titan Sample Return Using In-Situ Propellants ar obține probe de pe suprafața celei mai mari luni a lui Saturn, Titan și le va aduce înapoi pe Pământ pentru studiu. Acest lucru ar putea oferi indicii cruciale cu privire la originea vieții pe Pământ, deoarece Titan este similar cu ceea ce era Pământul primordial în urmă cu câteva miliarde de ani. Unii oameni de știință chiar cred că mările și lacurile metanice ale lui Titan ar putea fi capabile să susțină o formă de viață foarte nepământeană chiar și acum, astăzi, în prezent.

Demonstratorul robotizat autonom pentru forarea profundă (ARD3) ar fi un sistem de forare profundă utilizat pentru a căuta apă lichidă și posibile dovezi ale vieții sub suprafața marțiană. Scopul final ar fi să foreze până la o adâncime de 1,5 km. Rover-ul ar putea fora sub depozitele stratificate la Polul Sud marțian, unde se crede că ar exista lacuri subterane.

Structurile spațiale la scară kilometrică înseamnă o propunere de lansare unică. Structurile desfășurate care ar avea kilometri în dimensiune, gen celule solare, sau habitate, ar putea fi lansate pe orbită cu o singură lansare de rachetă. Ar fi suficient de mare pentru a produce gravitație artificială pentru astronauți.

Va fi interesant să vedem care dintre aceste propuneri trec la faza II. Unele, desigur, ar putea fi mai interesante pentru public decât altele, dar toate prezintă idei noi importante pentru a avansa în continuare tehnologia spațială în secolul XXI. Executivul programului NIAC, Jason Derleth, a spus:

” În acest an există un număr copleșitor de noi participanți la program. Toți cercetătorii, cu excepția a doi, selectați pentru premiile de fază I vor fi primii beneficiari de subvenții NIAC, arătând că oportunitățile NASA din faza incipientă continuă să angajeze noi gânditori creativi din toată țara.”

NASA a ales aceste 16 idei din nu mai puțin de 11.739 de propuneri. Toată lumea vrea o sută de mii de dolari, pentru o idee! Marea majoritate utopii infantile, dar în orice steril se poate găsi un diamant! Dacă cauți.

Astăzi o pomenim pe Miriam Makeba. Iat-o cu succesul ei mondial, Pata-Pata, în anul 1967. https://www.youtube.com/watch?v=lNeP3hrm__k. Amintiri… ce bine este să ai amintiri!

După cum, fără să căutăm, sau să ne amintim, avem speranța că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 4 martie 2021

BERBEC Astăzi trebuie să-ţi regăseşti echilibrul interior de care ai atâta nevoie. Nu te lasa impresionat de vremuri nesigure şi perspective sumbre, concentrează-te şi rezolvă-ţi problemele tale! Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent(ă) la noii furnizori sau clienţi. Trebuie să începi să faci economii, fară să-ţi schimbi esenţial felul in care trăieşti – economia este arta prin care obţii maximum de la viaţa. Concentrează-ţi atenţia asupra sănătăţii – evită expunerea inutilă în aglomerație sau în magazine.

TAUR Fiind vorba despre nişte probleme personale, de familie, veştile primite astăzi nu trebuie anunţate în gura mare, ci analizate cu discreţie. O veste primită dimineaţa îţi ridică o problemă! De asemenea, este bine să verifici ceea ce ai cumparat şi mai ales bonurile, dacă te duci la cumpărături. Nu lăsa nici o schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu-ti face noi prieteni! Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. Încă mai este frig – protejează-ţi, în special, gâtul.

GEMENI Conjunctura indică un plan sentimental foarte încărcat, cu situaţii noi care pot ridica probleme greu de rezolvat. Mici reproşuri din partea anturajului din cauza superficialitităţii tale. Se profilează o zi cenuşie. O poţi înviora cu o masă cu prietenii. Acasă. Poate o sa te inveseleşti! Gemenii negustori sau simpli funcţionari trebuie să-şi îndrepte atenţia către asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite să fie traşi pe sfoară sau măcar păcăliţi. În mod particular sunt favorizaţi nativii din zodia lui Castor şi Pollux care desfăşoară activităţi medicale, administrative, filantropice sau religioase. Sănătatea pare bună, atenţie însa la plămâni – fumatul şi virusul Wuhan.

RAC Nu sări peste etape, astăzi fii organizat, calm şi disciplinat. Luna, în descreştere, te face să găseşti echilibrul corect dintre acţiune şi odihnă, să dai dovadă de cumpătare şi abilitate. Zâmbeşte, ţine capul sus şi îmbracă-te bine. Daca vrei să faci parte din elita trebuie să faci eforturi şi să te comporţi ca atare. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Racului celui armonios să rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi, să negocieze în amănunt sau să rezolve probleme cu autorităţile. Ziua de astăzi este o perioadă propice pentru implicare financiară, investiţii, chiar.

LEU Limitează-te la activităţile obişnuite! Ca să-ţi impui punctul de vedere personal astăzi trebuie să vorbeşti cu convingere şi patima, astfel lipsa de argumente logice, de dovezi, nu se observă. Nu te lasa dus de nas de cuvinte mari, nu te lăsa folosit! Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie şi comerţ. Banii sunt aspectaţi favorabil. Venituri apar şi din nişte surse mai puţin obişnuite: poate din dividende, poate din valorificarea unor active. Fereşte-te de posibile greşeli sau erori, mai mult gesturi neîndemânatice, la şcoala, serviciu sau în bucătărie. Veşti bune de departe, care te fac sa-ti reajustezi unele proiecte strategice.

FECIOARĂ Nu exagera inutil cu tăiatul firului de păr în patru, cu detaliile! Astăzi trebuie să dai dovadă de anvergură şi un orizont larg de vedere ca să beneficiezi de o oportunitate neaşteptată. Ziua este de asemenea favorabilă harnicilor nativi din Fecioară cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Gândeşte-te cum să faci lucrurile cum trebuie, cu tragere de inimă, cu suflet, nu-i lăsa pe alţii să-şi bată joc şi să le facă strâmbe. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, viitorul pare că este favorabil!

BALANŢĂ Cine crede ca are mereu timp, se înşeală mereu. Timpul parcă zboară! Poţi să regreţi mai târziu daca nu te hotărăşti astăzi să alegi mai repede. Stelele îţi sunt favorabile, îndrăzneşte! Climatul general de la serviciu şi de acasa este uşor neplăcut şi încordat, tensiunea tinde către cote maxime, dar aproape nimic nu se petrece. Adică niciun eveniment important. Totul pare un imens arc care se comprimă, se comprimă… Din punctul tău de vedere este o perioadă… interesantă. Astepţi să vezi ce se întamplă. Nativii si nativele din Balanţă trebuie să-şi îndrepte atenţia către rude, asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite defectele de comunicare.

SCORPION Marte, la limita dintre Taur și Gemeni, te ajută să găseşti unele modalităţi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii tale, ai idei bune, dar te avertizează de unele probleme cu femeile, de natură feminină. Utilizează orele de lumină naturală pentru activităţile curente şi nu te deplasa după căderea întunericului. Vremea capricioasă, melancolică şi cam nesimţită te face sa te iriţi repede. De fapt mai toata lumea este cu capsa pusă sau cu fitilul aprins. Nu spera şi nu ai teamă, ziua trece repede pentru că pe seară ai o întâlnire. Importantă! Poate fi şi o reuniune de familie, cam încordată.

SĂGETĂTOR Activitatea ta pare mai uşoară decât de obicei, arată conjunctura. Neliniştile şi incertitudinile par că se risipesc, ai o propunere valabilă, trebuie să faci încă un efort ca să finalizezi! Anumite amintiri recente şi nu prea, nu-ţi dau pace. Simptomatic pentru zodia ta. Linge-ţi rănile, respiră adînc, uită-te pe sub sprâncene şi dă-i bice : „the show must go on”. In a doua parte a zilei evita singurătatea, nu este oare mai bine sa ieşi cu familia sau cu o prietena la plimbare? Cauţi un confident pe care nu îl găseşti. Oricum, totul se află, aşa că mai bine mergi să te confesezi la o televiziune tabloidă, sau pe reţeaua de socializare.

CAPRICORN Întrebările care te frământă nu pot găsi răspuns astăzi. Eşti în faţa unor noi probleme, mai ales de adaptare într-un nou format. Ai nevoie de o seară relaxantă ca să-ţi aduni gândurile. O perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă, nici măcar foarte interesant. Evita alcoolul, tutunul, dulciurile, orice te-ar irita şi mai mult. Astăzi nu eşti în cea mai buna dintre zile, mai bine ţine o dieta uşoară şi incearca să te gandesti la lucruri plăcute şi vesele.

VĂRSĂTOR Eşti între trecut şi viitor! Închide cu hotărâre un capitol, o etapă, din viaţa ta şi nu uita că ambiţia e principala ta sursă de energie. Îndrăzneşte, pentru că norocul ajută pe curajoşi! Incearca sa termini lucrurile de care te apuci. Incearcă, la fel, sa fii mai cumpatat în vorbe şi să nu întrerupi tot timpul pe cel cu care vorbeşti. Ziua de azi este sub semnul discuţiilor neterminate. Ca un făcut, timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Nu ai timp să stabileşti ceea ce doreai de fapt. Este bine să revii şi să termini lucrurile.

PEŞTI Activitatea ta, munca, profesia, influenţează prea mult viaţa ta personală, constaţi acest lucru, cu neplăcere. Dar, trebuie să ai mai mult timp liber, nu te-ai angajat la o firmă-internat! Promovează-ţi cu hotărâre interesele profesionale. Nimic financiar, nimic speculativ, poate unde banii sunt din ce în ce mai rari, efectele distopiei sanitare. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi pentru că a doua parte a zilei este ceva mai obositoare. Influenţe astrale puternice te favorizează in ceea ce priveşte sănatatea şi întreţinerea ei. Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întîrzierea finalizării unor proiecte.