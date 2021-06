Astfel, Narcisa Birjaru nu este deranjată de criticile celor care o acuză că nu merita să fie prima femeie care câştigă Chefi la Cuţite, emisiunea care a bifat al 9-lea sezon la Antena 1. Amintim că la doar 24 de ani, ea a câştigat marele premiu valoare de 30.000 de euro, dar şi o notorietate care i-ar putea deschide multe uşi în domeniul care o atrage.

Într-un interviu acordat recent, ea povestit cum s-a apucat de gătit şi cum i s-a schimbat viaţa după apariţia la TV. Amintim că în marea finală Chefi la cuţite 2021, ea s-a duelat cu Cătălin Amarandei şi cu Elena Matei. Narcisa a reuşit să impresioneze cu preparate simple, dar foarte gustoase, printre care merită amintite tocana ţigănească şi plăcinta cu iaurt, creată după o reţetă învăţată de la bunică.

Primul contact serios cu bucătăria a fost înregistrat la 9 ani, când a încercat să-şi impresioneze tatăl gătind pilaf. La 17 ani, pasiunea s-a transformat în mijloc de subzistenţă: Narcisa era angajată pentru prima dată într-un restaurant. Prima dată a spălat vase, după care a început să facă salate şi să prepare platouri reci. În cele din urmă, profitând de plecarea bucătarului-şef, ea a preluat acest rol şi s-a perfecţionat la locul de muncă.

Narcisa Birjaru se aştepta să câştige?

„Mă simt excelent, sunt foarte bucuroasă! Am retrăit toate emoţiile finalei la difuzare. Nu mă aşteptam să câştig, dar mi-am dorit să câştig. Ştiam în sinea mea că dacă intru în finală relaxată, cu energie bună, am mari şanse ca totul să decurgă cum trebuie. Şi aşa am făcut. Am gătit din suflet! (…) Chiar dacă favoriţii mei erau în echipa mov, am apreciat mereu şi talentul celorlalţi bucătari, din echipele adverse. Noi, de la început, ne-am dorit să îl facem mândru pe chef Cătălin şi să îi dăm şansa unei noi victorii. Mă bucur că am reuşit!

(…) Deşi mama şi bunica mea gătesc foarte bine, sunt prima femeie din familie care a mers pe drumul acesta. (…) Reţeta bunicii mele de plăcintă este simplă, dar delicioasă. La bază are foi de plăcintă şi iaurt, însă bineînţeles că la Chefi la cuţite am reinterpretat-o, am adăugat şi fructe uscate, diferite esenţe… şi am impresionat.

Sunt mult oameni care îmi scriu pe Instagram şi îmi cer reţeta! (…) Nu lucrez în prezent în niciun restaurant, dar am în vedere mai multe oferte, în schimb. Am gătit de când eram mică, pentru că, în familia noastră, există un cult al mâncării . (…) Nu am o mâncare preferată, nici în materie de gătit, nici de mâncat. Eu sunt o gurmandă, îmi plac mai toate preparatele. Gastronomia pentru mine este o pasiune. Le-am avut mereu alături pe mama şi bunica, nişte bucătărese desăvârşite, care m-au învăţat foarte multe.

Ce vrea să facă mai departe cu marele premiu

Am gătit de când eram mică, pentru că în familia noastră, există un cult al mâncării – ne place să gătim împreună, dar şi să mâncăm. (n.r. – a fost întrebată ce face cu banii câştigaţi în finala Chefi la cuţite) Probabil voi da avans pentru o casă nouă, dar nu exclud, pe viitor, nici varianta unui restaurant. Rămâne de văzut.

(…) Da, Chefi la cuţite mi-a schimbat viaţa încă din audiţii, de când am primit cuţitele chefilor. Mai apoi, când chef Cătălin m-a ales în echipa sa. Mi-a adus o bucurie enormă, pentru că eu l-am admirat dintotdeauna. De aceea mă şi bucur că am putut să îi ofer acest câştig, să fie primul jurat care câştigă alături de o femeie. Oamenii, telespectatorii, îmi trimit foarte multe mesaje, mă recunosc pe stradă, vor să facă poze cu mine… sunt drăguţi. Le mulţumesc pentru susţinere!

(…) Cred că reacţii ar fi existat indiferent de rezultat, pentru că fiecare finalist a avut tabăra lui de susţinători. Aşa este normal, nu? Eu sunt o persoană foarte pozitivă, cred că s-a văzut asta şi pe tot parcursul concursului, nu sunt afectată de reacţiile negative.

(Cum le-ai răspunde celor care spun că nu tu meritai să câştigi competiţia?) Le-aş spune că meniurile de finală au fost jurizate de chefi renumiţi din România care au ani de experienţă în bucătărie… cât nu am eu, de exemplu, pe pământ… Nu cred că cineva poate contesta asta”, a spus Narcis Birjaru în interviul realizat de adevarul.ro.