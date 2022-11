Napoli, singura echipă neînvinsă din Serie A: Cum arată lupta pentru titlu

Visul napoletanilor de a câștiga un nou titlu în Serie A poate deveni realitate în acest sezon. După 15 etape, echipa este pe primul loc, cu 41 de puncte, opt peste AC Milan, 10 peste Juventus Torino și 11 peste Lazio și Inter Milano.

Echipa a avut doar doi pași greșiți în acest sezon, în luna august, remizele de pe teren propriu cu Lecce și din deplasarea de la Fiorentina. De atunci, echipa a înregistrat nu mai puțin de 11 victorii la rând și este în fruntea clasamentului din Serie A.

Având în vedere parcursul excelent pe care îl are Napoli, bookmakerii creditează formația lui Luciano Spalletti cu prima șansă la câștigarea titlului în Serie A. Potrivit cotelor disponibile pe site-urile de pariuri sportive fotbal, Napoli are cota 1.35 și întrece AC Milan (cota 8.00), Inter Milano (cota 9.00), Juventus Torino (cota 12.00), AS Roma (cota 75.00), Lazio Roma (cota 75.00) și Atalanta (cota 100.00).

Napoli a mai avut și în trecut momente bune la începutul sezonului, dar lucrurile par diferite în acest an. Asta deoarece Napoli a arătat că se poate descurca bine și în meciurile în care jucători importanți au lipsit. Spre exemplu, Khvicha Kvaratskhelia a lipsit în partida cu Atalanta, dar Napoli a reușit să câștige cu 2-1. De asemenea, în startul sezonului echipa lui Spalletti a demonstrat că se poate descurca și fără golgheterul Victor Osimhen.

În plus, Napoli a demonstrat că are și o linie de mijloc excelentă, în care se remarcă Andre-Frank Zambo Anguissa, Piotr Zielinski și Stanislav Lobotka. Iar Napoli mai poate profita și de faptul că are un antrenor experimentat. Luciano Spalletti poate fi omul care să aducă titlul în Napoli, după rețeta patentată deja în sezonul precedent de Stefano Pioli la AC Milan. Ținând cont de parcursul pe care Napoli îl are, nu e de mirare că bookmakerii o creditează cu prima șansă și are doar cota 1.35 pentru primul titlu din 1990 încoace și al treilea din istorie.

AC Milan, parcurs inconstant în acest sezon

Campioana din sezonul precedent din Serie A, AC Milan, este pe poziția secundă în clasament, la opt puncte în spatele celor de la Napoli. Echipa a jucat în continuare la un nivel bun, dar a avut și multe momente de inconstanță, parând afectată de prezența în Champions League, care a necesitat eforturi mai mari din partea jucătorilor. Drept urmare, în Serie A au fost înregistrați și pași greșiți. Înfrângerea cu Torino și remizele cu Cremonese și Sassuolo vin astfel să confirme acest lucru.

În atac, veteranul Zlatan Ibrahimovic, care marcase de opt ori în sezonul precedent, nu a bifat niciun meci din cauza accidentărilor. Rafa Leao și Olivier Giroud continuă în nota din sezonul precedent, dar niciunul nu are capacitatea de a înscrie la foc automat. Iar probleme au apărut și la nivelul liniei defensive, care are o medie de un gol primit în fiecare meci. În aceste condiții, echipa lui Ciprian Tătărușanu este văzută abia cu șansa a doua la câștigarea titlului în Serie A, iar bookmakerii îi acordă o cotă destul de mare: 8.00.

Inter Milano e a treia favorită la câștigarea titlului

Inter Milano a părut o echipă care a mers pe ideea totul sau nimic în acest sezon, având zece victorii și cinci înfrângeri. Un semn îngrijorător pentru Inter este că înfrângerile au venit în echipe cu care se luptă la titlu, precum Juventus Torino, AS Roma, AC Milan și Lazio. Foarte probabil, meciul cu Napoli, ce se va disputa pe 4 ianuarie (primul după Cupa Mondială), va spune multe despre așteptările pe care Inter Milano trebuie să le aibă în acest sezon.

Echipa practică însă un joc foarte ofensiv, iar ultimele etape au fost un adevărat recital. Inter a marcat 16 goluri în ultimele cinci etape din Serie A. De altfel, echipa are al doilea cel mai bun atac din Serie A, cu 34 de goluri marcate. În schimb, apărarea este la un nivel destul de slab în acest sezon, cu 22 de goluri încasate.

Este cea mai slabă apărare din primele 10 clasate din Serie A. Cei de la Inter cred în forța ofensivă pe care o arată, în condițiile în care Dzeko și Martinez s-au descurcat excelent în prima parte a sezonului, iar din 2023 îl așteaptă și pe Lukaku să își intre în formă și să scape de problemele medicale. Bookmakerii o creditează pe Inter cu a treia șansă și îi acordă cota 9.00.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.