Adi Mutu se gândeşte să efectueze mai multe modificări în formula de start a tricolorilor mici. Naţionala de tineret are nevoie de toate cele trei puncte puse în joc pentru a rămâne în calculele pentru o calificare în faza sferturilor de finală, iar „Briliantul” vrea să mizeze pe un joc mai ofensiv.

„Bineînţeles că mă gândesc să efectuez câteva modificări în echipă pentru meciul cu Ungaria, dar vă spun sincer că nu am decis încă nimic. Nu am stabilit deocamdată primul unsprezece şi am în continuarea unele dubii” a declarat, pe un ton gânditor, selecţionerul în vârstă de 42 de ani, la ultima conferinţă de presă de dinaintea partidei de la Budapesta.

Mutu nu vrea să neglijeze nici defensiva şi îi atenţionează pe Alexandru Paşcanu şi ceilalţi coechipieri ai săi că maghiarii îşi joacă ultima carte în această grupă şi vor avea un stil mult mai orientat înspre atac decât în duelul de miercuri, cu nemţii.

Paşcanu, unul dintre stâlpii defensivei

Paşcanu e una dintre certitudinele primului unsprezece al reprezentativei tricolore. Apătărorul împrumutat de campioana CFR Cluj la divizionara secundă din Spania, Ponferradina, crede că România nu va avea parte de surprize neplăcute în derby-ul cu Ungaria, dacă tricolorii vor trata cu maximă seriozitate confruntarea din această seară.

„Sunt sigur că dacă vom avea şi în meciul cu Ungaria aceeaşi atitudine pe care am arătat-o pe teren împotriva Olandei, atunci vom câştiga. Partida cu Olanda e istorie şi acum trebuie să învingem Ungaria” decretează fotbalistul în vârstă de 22 de ani, care a evoluat şi la turneul final din 2019, găzduit de Italia şi San Marino.

România e în urmă cu investiţiile

Chiar dacă Mutu afirmă că balanţa înclină puţin în favoarea lotului tricolor, acesta e de părere că România mai are mult de tras pentru a o ajunge din urmă pe Ungaria în ceea ce priveşte investiţiile în sectorul rezervat copiilor şi juniorilor.

„Ungaria a investit mult în infrastructură şi în dezvoltarea centrelor de copii şi juniori. Sper ca într-o zi să fim şi noi la acelaşi nivel” a fost mesajul lui Mutu pentru Guvernul de la Bucureşti.