A murit un mare artist. A fost colaboratorul lui Bob Dylan

A murit unul din marii artiști ai lumii. Chitaristul canadian Robbie Robertson, fondatorul trupei de folk şi rock americano-canadiene The Band, a murit miercuri, la 80 de ani, a anunţat managerul său pentru revista Variety. Potrivit agentului său, Robertson a murit după o lungă suferinţă, având familia aproape.

A lucrat mult cu legendarul Bob Dylan

Colaborator apropiat al lui Bob Dylan, Robertson a scris cele mai cunoscute cântece ale grupului său The Band, precum „The Weight”, „The Night They Drove Ol’ Dixie Down” şi „Up On Cripple Creek”. The Band a activat de la sfârşitul anilor 1960 până la mijlocul anilor 1970.

S-a născut la 5 iulie 1943 în Toronto, Canada, din mamă amerindiană. În adolescenţă, a pornit la drum în cadrul unor festivaluri muzicale itinerante. A lucrat cu Dylan, printre altele, la turneul acestuia de mare succes din 1974 și la albumul “Planet Waves”.

„Cânt la chitară de atât de mult timp încât nu-mi amintesc când am început”, avea să declare pentru revista Rolling Stone. „Cred că am intrat în rock ca toată lumea”, spunea el.

The Band a scris istorie în deceniile 6 și 7

În anii 1960, chitaristul şi compozitorul a format un grup – numit inițial The Band – având componența: Levon Helm la voce şi tobe, Garth Hudson la clape şi saxofon, Richard Manuel la pian, tobe şi voce şi Rick Danko la bas. Hudson este ultimul membru supravieţuitor al grupului, care a colaborat cu Dylan, în special pe celebrul album „Blonde on Blonde”. Activând în Statele Unite în deceniile 6 şi 7, The Band a lansat melodii precum „The Weight”, un amestec de folk, country şi gospel care evocă sudul.

De asemenea, trupa a cântat la legendarul festival Woodstock din 1969, producând albumele „Music from Big Pink”, „The Band” şi „Cahoots”. Concertul de adio al trupei The Band de la San Francisco, din 1976, a fost imortalizat doi ani mai târziu pe ecran în documentarul lui Martin Scorsese „The Last Waltz”. Filmul avea să inaugureze calea peliculelor de lungmetraj inspirate de muzica rock. Robertson a devenit un prieten apropiat al lui Martin Scorsese, care l-a angajat ca muzician la filme celebre din cariera sa precum „Casino” şi „Gangs of New York”. A colaborat cu regizorul inclusiv la cel mai recent film al său, mult mediatizatul „Killers of the Flower Moon.”

Deși chitaristul nu a mai plecat niciodată în turnee, a continuat să lanseze o serie de albume solo. S-a consacrat ca o personalitate apreciată de publicul rock şi folk şi de mica lume a poeziei americane. „M-am gândit la câteva cuvinte care m-au condus la altele”, a declarat acesta pentru Rolling Stone despre melodia sa emblematică „The Weight”. A fost inclus alături de The Band în Rock of Fame din Canada.