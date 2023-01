Doliu. Un legendar star rock s-a stins din viață. „A lăsat în urmă un gol imens”

Starul american de folk-rock David Crosby s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani. El a făcut istorie în două trupe faimoase în anii 1960: The Byrds și Crosby, Stills and Nash și a fost renumit pentru modul în care a cântat la chitară și pentru vocea sa. Mai mult, acesta a fost inclus de două ori în Rock and Roll Hall of Fame.

Fostul său coleg de trupă Graham Nash și-a exprimat „tristețea profundă”, în ciuda relației deseori „volatile” dintre ei. Soția lui Crosby a declarat că acesta s-a chinuit cu „o lungă boală”, dar că familia i-a fost alături.

Crosby s-a născut în California, la 14 august 1941, fiind fiul cineastului Floyd Crosby, laureat al premiului Oscar la Hollywood. El a intrat în trupa The Byrds în 1964 și a cântat în Stills și Nash la festivalul Woodstock din 1969. Cu toate astea, artistul s-a certat de foarte multe ori cu colegii lui și au decis să se separe.

Starul rock a compus imnurile hippy Almost Cut My Hair și Deja Vu. Nu s-a făcut remarcat doar prin muzică, ci și prin politica sa contraculturală și cu mustața sa inedită. El a colaborat și cu unul dintre copiii săi, James Raymond, care fusese dat spre adopție la scurt timp după naștere și care și-a cunoscut tatăl foarte târziu.

Cariera lui s-a degradat după ce s-a certat cu cu forțele de ordine din SUA și după ce a fost arestat în 1982. Acesta s-ar fi ocupat de droguri și arme. Artistul era dependent de substanțele interzise și nu a putut scăpa de vicii.

Talentat și muncitor, dar dependent de droguri

Din cauza dependenței de droguri și a bolilor de care suferea, el a fost numit de revista Rolling Stone „cel mai improbabil supraviețuitor al rockului”. În 2019, Crosby și-a cerut scuze pentru tot și a recunoscut că îi este „rușine” cu el. După moartea muzicianului, Graham Nash a scris că regretatul său colaborator a fost „neînfricat în viață și în muzică” și a lăsat în urmă un „gol imens”.

Chiar dacă s-au certat de multe ori, colegul lui a declarat că „ceea ce a contat întotdeauna pentru David și pentru mine mai mult decât orice a fost bucuria pură a muzicii pe care am creat-o împreună”.

Și artistul de la Beach Boys, Brian Wilson, a recunoscut că are „inima frântă” și că muzica rock a pierdut un „talent incredibil” și o „persoană minunată”, potrivit Mediafax.