Astfel, lanțul muntos Dhauladar, parte din munții Himalaya, a fost vizibil de la distanțe de peste 200 de kilometri, din districtul Jalandhar din Punjab.

Localnicii au afirmat că aerul este acum mult mai curat, lucru datorat restricțiilor de criculație impuse în această țară, din 24 martie. Stratul evident de smog care acoperea marile orașe din India s-a diminuat, după ce au fost sistate traficul aerian precum și majoritatea activităților industriale.

„Niciodată nu mi-am imaginat că așa ceva este posibil, ca să vedeți cât de mult a fost afectat Pământul de poluare”, a spus Harbhajan Singh, fost jucător de cricket din India.

„N-am mai văzut demult această imagine în zonă. Nu doar traficul intens a fost fost redus, ci și activitățile industriale. Asta a dus la o scădere semnificativă a poluării”, a scris, pe Twitter, Sant Balbir Singh Seechewal, un specialist în conservarea mediului.

Never seen Dhauladar range from my home rooftop in Jalandhar..never could imagine that’s possible..clear indication of the impact the pollution has done by us to Mother Earth 🌍.. this is the view pic.twitter.com/laRzP8QsZ9

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 3, 2020