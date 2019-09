Chiar dacă în buletin scrie că-l cheamă Mihai Munteanu, câștigătorul ediției din 2019 a concursului Chefi la cuțite este mai cunoscut după apelativul Munti. Așa-l striguă prietenii apropiați și familia, așa-i place și lui să i se spună deși, de acum încolo, Munti s-ar putea să nu mai fie un nume potrivit, după cum notează cancan.ro.

De ce? Nimic mai simplu: Munti nu mai este un uriaș! Fostul concurent al show-ului culinar de la Antena 1 și-a făcut o operație de micșorare a stomacului și a reușit să slăbească aproape 100 de kilograme!

Chef Munti și-a schimbat total stilul de viață imediat ce s-a externat din spital. Mănâncă mult mai puțin și este foarte atent la regimul alimentar, face sport și nu exagerează niciodată cu viața pe care o duce.

„Era normal la un moment dat să fac această operație, mai ales că am avut-o şi pe logodnica mea aproape. Ea şi-a făcut chestia asta acum un an jumate. Chiar mai dă jos şi acum. Are o mică problemă cu ronţăitul. Ea m-a îndemnat oarecum. Nu mai pot cu dietele. Am făcut chestia asta. Mi-a fost frică. 20 000 de chestii mi-au trecut prin cap. Nu înţeleg lumea care-şi face operaţie şi se apucă să bage… eu mă văd pe mine acum. Nu mai pot mânca. 20 de zile după operaţie ai dietă. Nu ai cum să bagi în tine. Un an de zile nu mai ai niciun fel de senzaţie de foame. Doctorul mi-a zis că trebuie să ajung la 85 de kilograme”, a povestit chef Munti într-un recent interviu oferit Antena 1.

Foto: Cancan.ro

Te-ar putea interesa și: