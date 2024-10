Monden Mugur Mihăiescu recunoaște! Care sunt cele mai mari regrete ale actorului







Actorul, Mugur Mihăiescu, recunoaște că nu este lipsit de păreri de rău atunci când vine vorba de viața personală. Acesta a explicat în cadrul unui podcast că nu a reușit să facă tot ce și-a propus pe plan personal.

Recunoaște că și-a neglijat copilul

Mugur Mihăiescu a făcut confesiuni de suflet în cadrul unui podcast. Acesta a explicat că dacă în viața profesională lucrurile au mer bine, în cea personală are ceva păreri de rău. „Dacă mă întrebi, regretele vieții mele sunt două. Unul, că nu am mai putut să avem încă un copil (…) din cauze fizice pe vremea aia, RH-ul care nu se mai potrivea. Ăsta este unul dintre cele două regrete ale vieții mele. Al doilea mare regret este că nu am putut să stau mai mult cu ea când era mai mică.

Nevasta mea câteodată mă ceartă, că-mi zice «Uite, cât timp îți petreci cu alți copii, cu copii mici, și cu fiica ta nu ai avut timp, pentru că a trebuit să stai mereu plecat»”, a spus actorul. Acesta a fost implicat pe parcursul mai multor ani în proiectul Vacanța Mare. Din punct de vedere financiar acest lucru l-a ajutat, cel puțin așa se vede din ultima sa declarație de avere.

A împrumutat peste un sfert de milion de euro

Acesta și-a dorit să intre în politică, drept urmare a trebuit să depună un astfel de document. Din el reiese că actorul nu are cum nici un venit. Cu toate acestea este proprietarul a trei terenuri și a unei case de locuit. Acesta mai are două remorci, un scuter, dar și o barcă. La capitolul ceasuri, actorul a trecut un Rolex în valoare de 5.000 de euro.

Bijuterii și tablouri are în valoare de 200.000 de euro. Iar în conturi nu deținea mai mult de 10.000 de euro. Banii săi sunt în majoritate împrumutați. Acesta a dat unui prieten peste un sfert de milion de euro, mai exact 260.000. Singura care aducă bani în casă, în acest moment este nimeni alta decât soția. Aceasta are un venit anual de 67.000 de lei, din activitatea sa de profesoară.