Mugur Mihăescu față în față cu Denise Rifai. Întrebările la care și-ar fi dorit să nu răspundă niciodată

Fost component al trupei de umor Vacanța Mare, Mugur Mihăescu a fost luat la întrebări de către Denise Rifai. El a fost nevoit să răspundă la chestionarul care îi cerea să dea detalii destul de delicate din viața sa.

În emisiunea de la Kanal D, moderată de Denise Rifai, Mugur Mihăescu a răspuns la mai multe întrebări, unele delicate, povestind aspecte mai puțin cunoscute din viața sa. Între acestea și faptul că a repetat trei ani în timpul facultății.

Cunoscut pentru personajelor Garcea și Leana, din show-urile „Vacanța Mare”, Mugur Mihăescu a acceptat provocarea de a participa în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Emisiunea va fi difuzată în data de 3 octombrie, începând cu ora 22:15, pe Kanal D.

Cum a făcut primii bani

Mugur Mihăescu a câștigat sume importante din prestațiile cu „Vacanța Mare”, bani pe care i-a investit și în afaceri. În prezent, Mugur Mihăescu are o avere importantă, care îi permite să-și satisfacă micile plăceri, ori de câte ori dorește.

Pe lângă banii câștigați din activitatea artistică, el se bucură și de succes în afaceri, iar acest lucru se reflectă în profituripe pe care le obține. El a povestit, în emisiunea lui Denise Rifai, cum a făcut primii bani de buzunar, încă din copilărie.

„Primii bani au venit când l-am buzunărit pe bunicul. Apoi de la sorcovă. Bunicul lăsa intenţionat 2-3 lei prin buzunare”, a spus artistul.

A avut alergie la materiile din facultate

Mugur Mihăescu a rămas repetent de 3 ori în facultate pentru că nu i-au plăcut câteva materii, așa că a fost nevoie să-și prelungească studiilecu câțiva ani.

„Am vrut să mă fac inginer, că mi-a plăcut matematica, doar că la facultate mă puneau să învăţ organele maşinii. Eu eram la calculatoare şi voiam altceva. Am făcut opt ani de facultate, că am fost repetent. La anul 4 m-a prins nevastă-mea din urmă. În anul 4 am avut materii la care îmi era greaţă să merg, m-au lăsat iar repetent. Apoi am intrat în anul 5”, a spus Mugur Mihăescu.