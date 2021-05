La evenimentul de lansare a campaniei de informare publica privind vaccinarea impotriva COVID-19, prim-ministrul Florin Cîțu a a declarat:

Mugur Mihăescu a reacționat ironic la îndemnul premierului Florin Cîțu pentru vaccinare. Acesta a lansat campanie mediatică intitulată „Ce conține vaccinul ?”.

„Astăzi pornim o campanie de vaccinare nouă cu o abordare personală, cu o abordare bazata pe emoție, pentru că, așa cum ați vazut, în aceasta perioada, vaccinarea nu inseamnă doar statistici si cifre, vaccinarea este un bun comun al tuturor de care avem nevoie pentru a reveni la normalitate. Fiecare român care incă nu s-a vaccinat ar trebui sa se gândeasca la ce-i lipsește, la cum i se va schimba viața dacă se va vaccina. De ce vă este dor, astfel încât să aveți viața de dinainte de pandemie. Sunteți părinte, știți foarte bine cât de greu a fost anul trecut când copiii au trebuit să stea acasă, un an de zile, cu școala închisă și pentru că îin ultima jumătate de an nu am avut suficiente persoane vaccinate. Acum avem vaccin si nu mai avem nicio scuză să nu putem să avansăm în aceasta campanie”, a declarat Florin Cîțu.