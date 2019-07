Mueller a dovedit o uimitoare ignoranță în legătură cu compania Fusion, care l-a însărcinat pe fostul ofițer britanic MI6, Christopher Steele să întocmească un dosar privind legăturile lui Donald Trump cu Rusia.

Fostul procuror special a fost audiat miercuri în Congres tocmai în legătură cu investigația relației Trump-Rusia.

„Când vorbiți despre firma care a finanțat raportul lui Steele, numele firmei acesteia a fost Fusion GPS”, l-a întrebat pe Mueller republicanul Steve Chabot, membru în Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților.

„Nu am cunoștință de asta” („I’m not familiar with that”), a declarat Mueller în timp ce frunzărea raportul său de 448 de pagini, informează Daily Caller.

„Dați-mi voie să vă ajut. Acesta e numele. Nu e o întrebare capcană sau altceva de genul ăsta. Fusion GPS este numele”, a spus Chabot.

Reprezentantul republican a arătat legăturile dintre fondatorul Fusion GPS, Glenn Simpson, și Natalia Veselnițkaia, avocata rusă care a participat pe 9 iunie 2016 la întâlnirea de la Trump Tower cu consilieri ai lui Trump.

„Aceasta este în afara competenței mele”, a declarat Mueller atunci când a fost întrebat de această chestiune.

Lipsa de informații a lui Mueller despre firma Fusion și despre Simpson este uimitoare, dată fiind importanța acestora în crearea dosarului Trump, care a dus la anchetarea acestuia. Mai mult, pe baza acestui dosar, FBI a obținut mandate de supraveghere a lui Carter Page, membru al echipei electorale a lui Trump.

Christopher Steele, fostul spion angajat de Fusion, a recunoscut că cele 40 și ceva de pagini ale dosarului întocmit de el, în care se vorbea despre orgii ale lui Trump la Moscova, de la care rușii ar deține imagini compromițătoare, au fost simple invenții.

Fusion GPS și Steele au fost finanțați din banii de campanie ai lui Hillary Clinton și de către Comitetul de Conducere al Partidului Democrat.

