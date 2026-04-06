Motorina trece de 34 de lei în Republica Moldova, pe fondul scumpirilor globale. Autoritățile, chemate la explicații în Parlament

Republica Moldova. Valul de scumpiri pe piața carburanților continuă să lovească în plin consumatorii din Republica Moldova. Motorina trece de un nou prag psihologic, în timp ce benzina oferă doar o ușoară gură de oxigen. Evoluțiile vin pe fundalul tensiunilor internaționale și al unui deficit de ofertă pe piața globală, iar autoritățile încearcă să țină situația sub control, inclusiv prin intervenții și audieri publice la Parlament.

În ziua de marți, 7 aprilie, motorina va înregistra o nouă creștere de preț, de 21 de bani, ajungând la 34,01 lei pentru un litru. Este una dintre cele mai ridicate valori din ultima perioadă și confirmă trendul ascendent început la sfârșitul lunii februarie.

În contrast, benzina se ieftinește ușor, cu opt bani, urmând să coste 29,67 lei per litru. Diferența de evoluție dintre cele două tipuri de carburanți reflectă dinamica distinctă a cererii și ofertei pe piața regională și internațională.

De la declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, la 28 februarie, prețurile carburanților au crescut semnificativ. Motorina s-a scumpit cumulativ cu 13,29 lei per litru, iar benzina cu 5,92 lei.

Această evoluție este determinată de volatilitatea accentuată de pe piețele internaționale, unde prețurile petrolului au atins niveluri record. Potrivit datelor Bloomberg și S&P Global, citate de The Moscow Times, prețul livrărilor fizice de petrol Brent a ajuns la cel mai ridicat nivel din 2008, pe fondul reducerii exporturilor din regiunea Golfului Persic și al unui deficit de ofertă.

Analiștii avertizează că piața fizică a petrolului este afectată de un șoc major, iar diferențele dintre tranzacțiile „de hârtie” și livrările reale indică dezechilibre profunde în lanțul global de aprovizionare.

În acest context tensionat, autoritățile încearcă să gestioneze situația prin asigurarea aprovizionării interne. În perioada 3–5 aprilie, în Republica Moldova au fost importate peste 3.300 de tone de benzină și aproximativ 4.000 de tone de motorină.

Potrivit datelor oficiale, stocurile au rămas relativ stabile: aproximativ șase zile de consum pentru motorină, 15 zile pentru benzină și 17 zile pentru gaze petroliere lichefiate.

Pe fondul creșterilor accelerate de preț, Guvernul a intervenit pentru a stabiliza piața. Printre măsurile adoptate se numără reducerea perioadei de recalculare a prețurilor la șapte zile și limitarea vânzării carburanților în canistre la maximum 20 de litri.

De asemenea, pentru a menține stocurile, s-a permis comercializarea motorinei premium la preț plafonat. În același timp, compania Lukoil, afectată de sancțiuni occidentale, a fost autorizată să utilizeze fondurile disponibile exclusiv pentru achiziția de carburanți, destinați vânzării prin propria rețea de benzinării.

Situația de pe piața carburanților va fi analizată și la nivel parlamentar. Pe 8 aprilie, pe platforma Comisiei economie, buget și finanțe, vor avea loc audieri publice dedicate acestui subiect.

Președintele comisiei, Radu Marian, a anunțat că, începând cu ora 11:30, vor fi audiați reprezentanții instituțiilor-cheie, inclusiv conducerea Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ai Consiliul Concurenței, precum și reprezentanții Ministerului Finanțelor și ai Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

În cadrul audierilor vor fi evaluate mai multe aspecte esențiale modul de formare a prețurilor, nivelul concurenței pe piață, impactul asupra consumatorilor și eficiența mecanismelor de reglementare și monitorizare.

Totodată, instituțiile vor prezenta informații detaliate despre evoluția prețurilor și factorii determinanți, mecanismele de stabilire a tarifelor, volumul importurilor, structura pieței, nivelul stocurilor și securitatea aprovizionării.

Vor fi analizate și efectele asupra mediului de afaceri, precum și impactul asupra transportului rutier, inclusiv creșterea tarifelor pentru pasageri și scumpirea biletelor. În același timp, autoritățile vor prezenta provocările identificate și măsurile planificate pentru perioada următoare.