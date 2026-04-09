Motorina se ieftinește în Republica Moldova după tensiunile din Orientul Mijlociu. Prima scădere din ultimele săptămâni

Republica Moldova. După o perioadă marcată de scumpiri accelerate și incertitudine pe piața energetică, prețul motorinei în Republica Moldova înregistrează prima scădere de la reluarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, la sfârșitul lunii februarie. Potrivit Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ieftinirea este determinată de armistițiul temporar din regiune, care a dus la reducerea cotațiilor internaționale la produsele petroliere.

Conform noilor prețuri-plafon stabilite pentru 10 aprilie, un litru de motorină va costa 34,49 lei, în scădere cu 49 de bani. În același timp, benzina cu cifra octanică 95 se scumpește ușor, cu un ban, ajungând la 29,83 lei/litru.

ANRE explică faptul că evoluțiile recente sunt strâns legate de dinamica internațională a pieței petroliere.

„În urma noutăților privind armistițiul temporar în conflictul din Orientul Mijlociu, s-a atestat o scădere a cotațiilor petrolului Brent și o diminuare a cotațiilor Platts pentru produsele petroliere derivate”.

Autoritatea subliniază că ședința de tranzacționare din 8 aprilie a fost decisivă pentru această evoluție.

„Sesiunea de tranzacționare de ieri (miercuri), marcată puternic de anunțul privind încetarea temporară a ostilităților din regiunea Golfului Persic, precum și de acceptul Iranului de a redeschide traficul prin Strâmtoarea Ormuz, a determinat o reducere semnificativă a cotației Platts la motorină, produsul cel mai expus în această perioadă”, se arată în comunicat.

Scăderea este una semnificativă și pe piețele externe.

„Prețul motorinei la bursele externe a înregistrat o scădere de aproximativ 230 USD/tonă la nivelul zilei de tranzacționare și a impactat pozitiv media cotațiilor care stau la baza calculului prețurilor maximale de referință, stabilite de ANRE”.

În paralel cu evoluția prețurilor, autoritățile monitorizează atent nivelul stocurilor de motorină. Directorul general al ANRE, Alexei Taran, susține că rezervele actuale sunt limitate, dar suficiente pentru a evita o criză imediată.

„În ultima săptămână atestăm o creștere a stocurilor din stații, deci practic o parte din cantitate din depozite a migrat deja în stații. Dacă săptămâna trecută am avut în jur de 200 de stații care raportau lipsa motorinei, la ziua de azi avem 41 care o raportau. Deci practic noi vedem foarte clar că stocul din depozite migrează în stații. Deci la acele 5-6 zile câte avem acum în depozit, dacă mai raportăm aproximativ 3 zile de stoc în stații, ieșim la un stoc de 8-9 zile. Este un stoc destul de mic, dar totuși este un stoc pe care îl putem gestiona”, a explicat Taran în cadrul unei emisiuni la Realitatea.

Potrivit acestuia, situația actuală este mai bună decât în 2022, când rezervele coborâseră la doar 4–5 zile de consum.

Îmbunătățirea aprovizionării este susținută și de reluarea activității unei rafinării din România, care permite importuri suplimentare de motorină. Această sursă apropiată contribuie la optimizarea logisticii, alături de livrările din zona Mării Negre și a Mării Mediterane.

În același timp, autoritățile au intervenit cu măsuri pentru stabilizarea pieței. Pe 26 martie, Guvernul a ajustat formula de calcul a prețurilor, astfel încât acestea să reflecte mai rapid evoluțiile externe. Au fost introduse și restricții temporare, inclusiv limitarea vânzării motorinei în canistre la maximum 20 de litri per persoană.

Pentru a preveni închiderea stațiilor fără stocuri de motorină standard, Guvernul a permis comercializarea motorinei premium la preț plafonat. Totodată, compania Lukoil a fost autorizată să utilizeze fondurile din băncile din Republica Moldova exclusiv pentru aprovizionarea propriei rețele.

Evoluția actuală vine după o perioadă de creșteri accentuate. Începând cu 28 februarie, pe fondul tensiunilor din Iran, motorina s-a scumpit cu 13,77 lei per litru, iar benzina cu 6,06 lei.