Motoare electrice trifazate si monofazate de la Mecha Tech, pentru diferite intrebuintari!

Motoarele electrice au scopul de a transforma energia electrica in energie mecanica, adica in lucru mecanic. Aceste tipuri de motoare electrice, sunt utilizate la o scara foarte larga, preponderent in tot ceea ce tine de aplicatii industriale, fiind intalnite in orice fabrica dar si de aplicatii casnice.





Mecha Tech SRL este unul dintre cei mai importanti distribuitori de motoare electrice, acestea putand fi achizitionate prin intermediul site-ului Ci.ro. Dupa cum am precizat in primul paragraf, exista mai multe tipuri de motoare electrice iar pe site-ul anterior mentionat, sunt disponibile urmatoarele tipuri de astfel de motoare:

Motoare electrice trifazate

Motoare electrice monofazate

Motoare electrice cu doua puteri

Motoare electrice cu frana

Motoare electrice AntiEx

-Motoarele electrice trifazate ce pot fi achizitionate de la Mecha Tech SRL, au puteri ce variaza intre 0.09 kW pana la 1400 de kW. Acestea dispun de carcase din aluminiu sau din fonta in functie de gabarit, beneficiind astfel de o protectie completa. Acestea sunt folosite in cele mai multe cazuri, in fabrici si uzine, avand ca scop deservirea a mii de aplicatii industriale.

- Daca motorul electric trifazic este utilizat cu scopuri industriale, in cazul motorului electric monofazat, treaba este mult mai simpla. Acestea sunt folosite intens in aplicatiile casnice, caz in care motorul trifazat ar fi mult prea puternic pentru ceea ce presupune curentul electric utilizat in propriile locuinte. Motoarele electrice monofazate sunt disponobile avand puteri de la 0.12 kW pana la 3 kW. Mecha Tech ofera motoare electrice monofazate in 2 si in 4 poli, avand clasa de protectie IP55, clasa de izolatie H fiind dotate cu rulmenti 2RS si avand un regim de functionare continuu S1, cu unul sau doua condensatoare.

- Motoarele electrice cu doua puteri, ofera mai multe puteri si rotatii pe minut, in general aceste tipuri de motoare avand unul sau mai multe infasurari in stator. Acestea se impart in doua categorii, motoare cu o singura infasurare Dahlander sau motoare cu doua infasurari.

- In cazul motoarelor electrice cu frana, acestea sunt destinate pentru aplicatii ciclice care necesita franare rapida, dupa cum sugereaza si denumirea sa. Acest tip de motor are componentele complet protejate impotriva coroziunii, prin galvanizare si vopsire, deoarece trebuie sa fie functionale in parametrii optimi, constant.

- Motoarele electrice AntiEx, sunt ceva mai complexe, in acest caz fiind mai multe tipuri: motoare electrice AntiEx seria A, motoare cu frana, seria F-F, motoare fara scantieie, motoare cu siguranta sporita, motoare cu protectie praf, motoare cu frana, seria D, H, O, cu o carcasa din fonta si motoare AntiEx cu convertizor de frecventa incorporat.

In ceea ce priveste aceste motoare electrice, orice motor electric se poate cupla la un reductor, pentru a se putea ajunge la turatii cat mai mici. In plus exista posibilitatea de a fi atasat si un element intermediar pentru varietatea turatiei prin angrenaj mecanic, acest lucru fiind posibil cu ajutorul unui variator de turatie mecanic.

Este de mentionat faptul ca toate aceste motoare electrice vandute de cei de la Mecha Tech prin intermediul site-ului Ci.ro, sunt motoare asincrone in curent alternativ, cu rotor bobinat, toate fiind construite conform normelor CE.

Pentru toate cele enumerate mai sus, Mecha Tech SRL, prin Ci.ro doreste sa va ofere cele mai bune si eficiente solutii in materie de motoare electrice, motoare care de asemenea sunt de cea mai buna calitate iar preturile sunt printre cele mai avantajoase. Pe langa motoarele electrice, o gama foarte larga de aparate, utilaje, piese de schimb si subansamble industriale, sunt comercialzate de Ci.ro, acesta fiind magazinul perfect pentru orice fabrica mica sau mare.

Aici fiecare client va beneficia de cele mai bune solutii tehnice si intuitive, adaptate si individualizate. Ffiecare client in parte este unic si de aceea, aplicand aceeasi tactica fiecaruia, ar fi practic imposibila satisfacerea nevoilor tuturor.

