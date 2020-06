Fostul atacant a decis să se retragă din naționala României la doar 26 de ani, după un parcurs de succes din ofensiva selecționatei „tricolore”. Florin Răduciou a mărturisit că la acea vreme a avut numeroase neînțelegeri cu staff-ul naționalei și tot atunci renunțase și la colaborarea cu impresarul Ioan Becali.

„M-am retras de la echipa națională din cauza unor neînțelegeri avute cu staff-ul, cu domnul Iordănescu. După Euro din 1996, care a fost un dezastru pentru noi, într-un context ciudat pentru noi, am avut trei înfrângeri, am înțeles atunci că era momentul de a mă retrage. Nu mă mai regăseam în acestă echipă națională.

Începusem să am probleme cu antrenorii, începusem să am probleme cu… Eu tocmai îmi încheiasem colaborarea cu Ioan Becali și am înțeles că ceva nu mai era în regulă. Am luat această decizie, iar acum, daca au mai trecut cațiva ani, mi-am dat seama că trebuia să lupt puțin mai mult, nu trebuia să îmi cedez atât de repede locul meu la echipa națională. Era o schimbare de generație la echipa națională, am simțit că îmi pierdeam locul de titular și nu-mi doream ca suporterii români să vadă declinul meu”, a relatat fostul atacant al „Generației de Aur”.

Răduciou a continuat să se refere la despărțirea de Ioan Becali, dar și la conversația pe care a purtat-o cu selecționerul Anghel Iordănescu după Campionatul European din 1996: „Nu trebuie să ne ascundem, conta și influența impresarilor la echipa națională, dar trebuie să recunosc că îi datorez foarte multe lui Ioan Becali, am rămas într-o relație foarte bună cu el.

După Europeanul din 1996, din câte îmi aduc aminte, Anghel Iordănescu mi-a spus ceva de genul ‘Radu, nu-ți mai garantez locul de titular’. Și i-am zis: ‘Nea Puiu, eu nu mai vin. Am vorbit și cu Mircea Sandu’, iar el mi-a spus că îmi respectă decizia. A fost alegerea mea, nu mai acceptam să fiu rezervă. Într-un fel, m-am simțit trădat”.

Mai mult, Florin Răduciou a bifat pentru naționala României, în perioada 1990-1996, 40 de selecții și a înscris 21 de goluri.