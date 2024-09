Monden Motivul pentru care Mihai Găinușă nu a mers la Asia Express cu soția sa







București. Mihai Găinușă și Oana Paraschiv fac echipă în noul sezon al emisiunii Asia Express. Mulți s-au întrebat însă de ce prezentatorul TV a preferat să participe alături de colega sa de muncă, și nu alături de soția lui.

Găinușă a fost cel care a explicat motivul pentru care a venit cu prietena lui în competiție, dar și ce părere are soția lui despre plecarea în Asia.

De ce nu a mers Mihai Găinușă cu soția în Asia Express

Prezentatorul TV a mărturisit că a ales să vină alături de Oana Paraschiv în competiție pentru că cineva trebuie să stea acasă cu copiii.

„Am lăsat soția acasă pentru că cineva trebuia să aibă grijă și de copii. Așa că am venit în Asia Express cu Oana, care este colega mea de la radio și ne știm de peste 14 ani”, a explicat Mihai Găinușă.

Întrebat ce a spus soția lui când a aflat că va merge în competiție cu colega sa de radio, Mihai Găinușă a declarat că aceasta este încântată de faptul că va avea puțin timp doar pentru ea și că se va bucura de o pauză de la el.

Cei doi formează una dintre cele mai puternice echipe

Mihai Găinușă și Oana Paraschiv fac parte din una dintre cele mai competitive echipe de la Asia Express. Cei doi au reușit deja să câștige o amuletă și să participe la jocul pentru Joker.

După primele zile în competiție, cei doi au mărturisit că e mult mai greu decât credeau atunci când au acceptat provocarea.

„Eu știam că este frumos în Asia Express, dar și greu. Iar aici am descoperit că este mult mai frumos, dar și mult mai greu. Am venit cu aproape toate fricile posibile. Cea mai mare este frica de leșin, de rău fizic”, a spus Oana Paraschiv.

„Eu am venit pe Drumul Zeilor cu două frici: prima este frica de a mă face de râs și a doua, că n-o să pot duce fizic probele. Și mă voi întoarce cu o frică-n plus: frica de emoții.

Pentru că acest show mi-a declanșat un set de emoții pe care nu credeam că le mai am. Eu, de obicei, nu am emoții, sunt destul de echilibrat”, a spus la rândul lui Mihai Găinușă.