În luna noiembrie, Simona Halep a renunțat, surprinzător, la serviciile lui Daniel Dobre, antrenorul alături de care a cucerit tiltul de Mare Șlem de la Wimbledon. Chiar dacă Darren Cahill a revenit în staff-ul său, Simona și-a lărgit echipa și l-a cooptat și pe Artemon Apostu-Efremov.

„Nu mă împotrivesc ca Arti să comenteze partidele la tv, l-am rugat doar să nu comenteze meciurile mele! Pregătirea de la Dubai, totul excepţional, a fost prima dată când am plecat de acasă să mă antrenez în altă parte în perioada asta. Pe Arti îl apreciez de foarte mulţi ani şi a fost cu Irina mulţi ani, a făcut treabă atât de bună cu ea, am decis că este potrivit şi l-am dorit în echipă. După ce a încetat colaborarea cu Mihaela Buzărnescu şi am auzit că este liber, l-am contactat şi a fost de acord. Acum am o echipă bună, uneori este bună o schimbare când simţi nevoia”, a spus Simona Halep, la Digi Sport.

Simona Halep va participa la turneul de la Adelaide (Australia), primul al sezonului 2020, iar competiția care va începe pe 13 ianuarie.

