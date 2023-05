Motivul pentru care Gică Popescu a anulat prima nuntă. După acest incident, nu a mai vrut să audă de logodnica sa

Gică Popescu și Oana Deselnicu s-au iubit și au făcut planuri de nuntă. Lăutarii au fost tocmiți, restaurantul închiriat și chiar au trimis și invitațiile. Marele eveniment se apropia, însă fostul fotbalist a aflat modul în care vorbea logodnica sa despre el, când nu era de față. A anulat toate planurile și nu a vrut să mai audă de nuntă.

Fostul fotbalist a vrut să lămurească chiar el situația, pentru că în acea perioadă s-au vehiculat multe în presă. Gică Popescu a povestit că o iubea pe Oana Deselnicu, însă aceasta a început să se răcească față de el.

„Da. Dar n-a fost să fie. Știu că s-au spus multe despre povestea asta. Hai s-o lămurim. Ne cunoșteam cam de un an, pe când eu jucam la Universitatea. Ea venise în vizită la mine, la Eindhoven. A stat cam o lună atunci. Toate mergeau excelent. Ne înțelegeam foarte bine. La un moment dat însă, am observat o schimbare. Veneam acasă de la antrenament și o găseam mereu supărată. „Ce ai?” Ea: „N-am nimic”. O lăsam în pace, dar azi așa, mâine așa, devenea clar că ceva era în neregulă. Îmi mergea excelent la echipă, dar mă întristam ajungând acasă. Luaserăm decizia de a ne căsători. Pe atunci credeam că, odată plecat în străinătate, e obligatoriu să mă însor cât mai repede. Nu știu, aveam, așa, o senzația, că rămân neînsurat”, spunea fostul fotbalist.

Cum a descoperit Gică Popescu modul în care logodnica sa vorbea despre el

Fostul fotbalist a povestit că, atunci când a văzut că viitoarea sa soție este din ce în ce mai rece, a decis să afle ce se întâmplă cu ea. Așa a ajuns să înregistreze o discuție dintre aceasta și bunica sa, astfel aflând modul în care vorbea despre el.

„Văzând că nu vrea să-mi spună ce se întâmplă, m-am gândit să aflu ce vorbea de fapt cu ai ei, cu bunică-sa. E clar că-mi ascundea ceva. Am lăsat o casetă în telefon. Seara, am luat caseta. Am plecat și am ascultat-o în mașină”, a mai povestit Gică Popescu.

Fostul fotbalist a mărturisit că ceea ce a auzit l-a lăsat fără cuvinte: „Nu mă mai înțeleg cu nebunul. Nu mă mai înțeleg și pace!”, îi spunea Oana Deselnicu bunicii sale.

Întrebat dacă pe logodnica sa o presa ideea nunții, Gică Popescu a rămas o perioadă tăcut, parcă pentru a-și cântări cuvintele, apoi a răspuns.

„Nu, dimpotrivă. Abia aștepta să facem nunta. Țin minte și data nunții 26 sau 29 iunie. Urma să o facem la Debarcader, în Calafat… Din respect pentru trecut nu vreau să explic ce se întâmplase, de fapt. Ne situam însă pe poziții total opuse într-o problemă delicată”, mărturisește Popescu, fără să precizeze despre ce problemă este vorba.

Fostul fotbalist a mărturisit că l-a deranjat extrem de tare modul în care logodnica sa a vorbit la adresa lui. „Atunci m-a deranjat teribil expresia aceea: „Nu mă mai înțeleg cu nebunul.” Însemna că nu mă respecta, ceea ce devenea un lucru grav. Îi oferisem totul, iar la mine respectul reciproc e lege. Ne-am despărțit în primăvară”, încheie Popescu.

În același an, în toamnă, Oana Deselnicu s-a căsătorit cu Gică Craioveanu, atacant al Universității Craiova la acea vreme.