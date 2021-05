Decizia Dacianei Sârbu are în spate o poveste de dragoste, consumată în urmă cu mulți ani, cu prezentatorul TV. Deși au fost doar patru luni împreună, amândoi au descris relația ca fiind una frumoasă și firească.

Cum l-a „cumpărat” Daciana pe Mihai Morar

Cei doi s-au cunoscut în 2005, în clubul Bamboo, când la un eveniment caritabil a avut loc un „târg de bărbați”, iar Daciana a licitat și l-a „cumpărat” pe Mihai Morar cu suma de 35.120.000 de lei vechi.

În regulamentul licitației era inclusă și obligativitatea unei cine în doi, acesta fiind momentul în care între Daciana și prezentatorul TV a început relația.

Aparițiile lor în public la vremea respectivă au fost rare, însă amândoi au recunoscut că ies împreună. Finalul poveștii a fost destul de brusc și cauzat de obținerea de către Daciana Sârbu a unui post de europarlamentar.

Cei doi au rămas întotdeauna buni prieteni și n-au ratat nici ocazie să spună în public că se respectă reciproc.

Pelerinajul către adopția unui copil

În podcast, atât Daciana, cât și Mihai Morar par emoționați de revedere, iar Daciana acceptă să vorbească în premieră despre gestul pe care ea și soțul ei, Victor Ponta, l-au făcut anul trecut: au adoptat un copil, Maria, o fetiță în vârstă de 6 ani. Daciana Sârbu și-a motivat alegerea și a dezvăluit că ea, împreună cu Victor Ponta, au dorit să adopte un copil care era considerat de centrul de plasament un „copil cu probleme”.

„Am vrut să adoptăm pentru că eram pregătiți pentru orice copil. Nu am vrut un copil perfect, nu ne-a interesat ce probleme au avut. Nu mi-am dorit o situație ideală, ne-am dorit să oferim iubire pentru că aveam de oferit. Trecând prin câte am trecut ca familie nu am considerat că o situație dificilă ar fi așa greu de dus”, a dezvăluit Daciana Sârbu în cadrul podcastului.

În urmă cu doar câteva zile, Evenimentul Zilei l-a surprins pe Mihai Morar într-o ipostază inedită pentru un șomer.