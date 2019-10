Daciana Sârbu, dor de politică?

Mai mulți afaceriști români s-au adunat, joi seară, la cel mai luxos club din Capitală, pentru a-și primi premiile câștigate la Gala Romanian Hospitality Awards, în domeniul HoReCa (hoteluri, restaurante, cafenele).

La una dintre categorii, numită „Cea mai bună cofetărie”, premiul I a mers la Mara Mura, localul Dacianei Sârbu. Cu multă mândrie a urcat pe scenă și a mulțumit întregii echipe, însă la final, a făcut o glumă care a lăsat audiența cu gura căscată!

Blonda a conchis discursul de mulțumire față de echipă și clienți cu o „autoironie”, după cum a spus chiar ea: „Voi continua cu autoironia (dintr-un discurs anterior al unui alt afacerist) și vă promit că nu facem prăjiturile cu stânga!”

Victor Ponta este co-fondator și președinte al Partidului PRO România, partid declarat de centru-stânga.

Puși pe haz, afaceriștii au exploatat, din sală, gluma Dacianei și au trecut la discuții politice, uitând de domeniile lor principale de activitate pentru câteva momente.

„Îmi place foarte mult să petrec timp în bucătărie, cu rețetele preferate alături și să mă joc cu ingredientele și aromele. Mereu am făcut asta cu drag și mi-am zis: ‘De ce nu?’. Astfel, în paralel cu activitatea mea în politică, am început să petrec din ce în ce mai mult timp în propriul laborator, în care prăjiturile de poveste de la Mara Mura prind viață și gust. Am urmat chiar și un curs de specializare în cadrul Le Cordon Bleu Istanbul, Academie D`Art Culinaire de Paris și totul a devenit mai mult decât o pasiune. Mara Mura s-a deschis în 2015 și de atunci cofetăria este pentru noi modul prin care ajungem aproape de oameni și bucuriile lor”, a declarat pentru Capital Daciana Sârbu.